Nosek přispěl gólem k výhře Vegas, Pastrňák asistencí pomohl k bodu

Hokejový útočník Tomáš Nosek pomohl v pondělním programu NHL gólem k výhře Vegas 6:1 v St. Louis. Nahrávka Davida Pastrňáka k vítězství Bostonu nevedla, Bruins i přes 29 zásahů Daniela Vladaře prohráli s Philadelphií 2:3 v prodloužení.

Nosek otevřel skóre, v 7. minutě tečoval střelu Nicka Holdena mimo dosah brankáře Villeho Hussa. Pardubický odchovanec bodoval ve třetím zápase v řadě a z posledních jedenácti duelů má deset kanadských bodů. Hosté rozhodli ve druhé třetině, kdy vstřelili čtyři góly. Rozhodující fáze zápasu přišla mezi 28. a 30. minutou, v níž se Golden Knights prosadili třikrát v rozmezí 119 sekund a odskočili Blues na 5:1.

Bývalý kapitán St. Louis Alex Pietrangelo se poprvé po odchodu do Vegas představil na ledě Blues a pomohl svému novému týmu asistencí na čtvrté brance. "Právě jsem říkal Vladimirovi Tarasenkovi, že nejtěžší bylo popasovat se s nervozitou před zápasem. Bylo to hodně emotivní. Byl jsem rád, že na tribuně mohla být manželka s dětmi," řekl Pietrangelo.

St. Louis prohrálo posedmé v řadě a nadále se propadá tabulkou Západní divize. Vegas uspělo po třech zápasech a je druhé. "V posledních zápasech nás trápila ofenzivní hra, ale dnes to bylo mnohem lepší. Je dobře, že se prosadily všechny čtyři formace," řekl Jonathan Marchessault.

Boston prohrál s Flyers poprvé v sezoně. V brance Bruins při absenci Jaroslava Haláka, který má koronavirus, nastoupil Vladař. Český brankář poprvé inkasoval v 11. minutě, kdy hokejkou nešťastně odpálil vyražený puk před prázdnou branku a nabídl Travisi Konecnému jednoduchou pozici ke skórování.

Pod vyrovnání Bostonu se svou chybou podepsal Jakub Voráček. Útočník Philadelphie ve sporném souboji v obranném pásmu ztratil puk a Karson Kuhlman prostřelil Briana Elliotta. Na vedoucí brance Bruins na začátku druhé třetiny se asistencí podílel Pastrňák, jenž přesně našel Patrice Bergerona. Český kanonýr nastřelil od levého mantinelu kotouč do předbrankového prostoru a Bergeron překonal Elliotta pohotovou tečí.

Hráči Philadelphie měli šanci na srovnání v 23. minutě, ale Vladař nejprve vychytal Claudea Girouxe a vzápětí se dokázal přesunout a zlikvidoval i střelu Konecného. Srovnání Flyers tak přišlo až ve třetí části, v přesilovce se prosadil Sean Couturier. O bodu navíc pro Philadelphii rozhodl v prodloužení Travis Sanheim. Obránce Flyers využil Bergeronova zaváhání a v samostatném úniku překonal Vladaře.

"Dnes to na výhru bohužel nestačilo. Máme sice bod, ale chtěli jsme dva. Jsem trochu rozhozený, ale zítra se stejným soupeřem hrajeme znovu, takže budeme moct naši ztrátu napravit," řekl Vladař, který nastoupil do čtvrtého zápasu základní části v kariéře a připsal si druhou prohru.

Colorado zdolalo Minnesotu 5:4 a pátou výhrou za sebou prodloužilo bodovou sérii na 15 duelů. Hráči Avalanche rozhodli ve druhé části, v níž přestříleli Wild 20:5 a vyhráli ji 4:0. Brankář Philipp Grubauer potřinácté v řadě dovedl tým k bodům, čímž překonal klubový rekord Petera Budaje a Patricka Roye.

Tým z Denveru v čele NHL vyrovnal Floridu. "To, že jsme první v celé soutěži, je sice důležité, ale nedělá to z nás automaticky nejlepší tým. Kvalitu je nutné prokázat hlavně v play off," upozornil trenér Jared Bednar.

Toronto podruhé ve dvou dnech porazilo Calgary, tentokrát 5:3. Dvě branky vstřelil nejlepší kanonýr ligy Auston Matthews, který má už 27 tref. Do branky Flames se po jednozápasové pauze vrátil Jacob Markström, David Rittich zůstal na střídačce.

V dalších zápasech Severní divize zdolal Winnipeg Ottawu 4:3 a Montreal přehrál Edmonton 3:2 v prodloužení. Z hvězdného dua Leon Draisaitl - Connor McDavid bodoval pouze německý útočník, který si připsal asistenci. Nejproduktivnější hráč soutěže McDavid vyšel naprázdno.