Odepisuje New Jersey sezonu? Je ochotno zbavit se Halla

Před startem sezonu byli pasováni na jednoho z černých koňů soutěže. Hráči jako Wayne Simmonds nebo Nikita Gusev měli být těmi správnými posilami, které dotáhnou celek z New Jersey do play-off. Jenže opak je pravdou. Odnese to jejich největší hvězda Taylor Hall?

Hned úvodních 25 zápasů sezony jim ukázalo, že to letos nebude žádná sláva. Hokejisté New Jersey Devils jsou mezi nejhoršími týmy celé NHL a generální manažer Ray Shero už nad krizovou situací přemýšlí. Jednou z cest, o které se v zámoří hojně debatuje, je vyměnění největší hvězdy Taylora Halla.

Poslední zprávy dokonce naznačují, že je takové variantě nakloněn. Výborně informovaný Pierre LeBrun z kanadské televize TSN uvádí, že vedení klubu je ochotno naslouchat nabídkám na bývalého držitele Hart Trophy.

The New Jersey Devils have begun listening to teams offers that acquire on forward Taylor Hall, per Pierre LeBrun. pic.twitter.com/YtJwQ7R12Q