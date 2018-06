Ovečkin rozhodil Fleuryho. Klepl ho přes beton a pak mu dal gól

Zajímavou konfrontaci dvou velkých hvězd přineslo rozbruslení finalistů Stanley Cupu před pátým zápasem, který nakonec rozhodl. Kapitán hokejistů Washingtonu Alexandr Ovečkin se patrně snažil vyvést z rovnováhy gólmana Marca-Andrého Fleuryho, velké opory domácích Vegas Golden Knights. Ruský kanonýr mu dal následně gól.

Oba kolem sebe již během rozbruslení před druhým finálovým zápasem stříkali z láhve, v noci na dnešek ale zašli dál. Ovečkin klepl Fleuryho přes beton a ten si to nenechal líbit - při nejbližší příležitosti přetáhl svou širokou holí Ovečkina přes nohy.

Mnohem důležitější ale bylo, že lídr Capitals dal po polovině zápasu ve finále Fleurymu svůj třetí gól a pomohl k těsné výhře 4:3. Díky ní se pak ve chvíli, kdy již v ulicích metropole Spojených států amerických slavily první klubový triumf v historii desetitisíce lidí, mohl proměnit v jednoho z hlavních vokalistů Capitals.

Hráči Washingtonu nechali po utkání v šatně znovu ožít tradiční oslavný hit šampionů - píseň We Are the Champions od skupiny Queen. Právě Ovečkin byl jedním z těch, kteří si ji zazpívali pořádně od plic. Úleva z naplnění dlouholetého snu, na jehož splnění se už začínal Ovečkinovi čas povážlivě krátit, byla na ruské hvězdě více než patrná.