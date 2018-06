Ovečkin už ho má. Kdo na Stanley Cup ještě stále čeká?

Ruská hokejová hvězda Alexander Ovečkin už si na Stanley Cup sáhl, když po několika nepovedených pokusech konečně dokráčel s Washingtonem až na vrchol. V týmech NHL se však najde spousta hráčů, kteří ještě nikdy podobné okamžiky nezažily. A jsou mezi nimi i takové hvězdy jako Lundqvist, Thornton, Karlsson nebo Stamkos.

Pro malé hokejisty je většinou hlavním cílem dostat se do NHL, aby si mohli zahrát nejslavnější a nejlepší soutěž na světě. Když se jim to podaří, následuje další sen, kterým je zisk Stanley Cupu. Mnohým se to podaří, některým i několikrát během kariéry. Na druhé straně jsou ovšem i ti, kteří se cenné trofeje nikdy nedočkají.

Mezi ty největší čekatele a zároveň skvělé hokejisty patří dva útočníci, které toho spoustu spojuje. Do NHL byli draftování v roce 1997 a na řadu šli jako první a druhý v pořadí. Řeč je o Johnu Thorntonovi a Patricku Marleauovi, kteří většinu své hokejové kariéry spojili se San Jose. Nejblíže Stanley Cupu byli oba v roce 2016, kdy se se Sharks probojovali až do finále, kde ovšem nestačili na Pittsburgh.

Ve svých osmatřiceti letech jim už moc času nezbývá. Zatímco Thorton zůstal věrný celku z Kalifornie, Marleau se před nedávno skončenou sezonou rozhodl změnit působiště. Přesunul se do Toronta, které má v sestavě několik nesmírně šikovných mladých talentů. Bude to ale stačit zkušenému Kanaďanovi k tomu, aby se vyšplhal až na vrchol?

V podobné pozici jako oba útočníci je i švédský brankář Henrik Lundqvist, který byl draftovaný v roce 2000. Do NHL se sice prosadil až o pět let později, v jedenácti sezonách si ovšem dokázal připsal více než 30 výher v základní části. Jednou dokonce dotáhl Rangers i do finále NHL, v roce 2014 ale nakonec slavili v Los Angeles. Lundqvistovi je už šestatřicet, takže toho času už také nemá tolik.

Na druhou stranu se elitní švédský brankář dočkal jiné nezapomenutelné události. Na loňském mistrovství světa totiž vychytal severské zemi zlato. To by sice ještě nebylo tak zvláštní, ale Lundqvist se stal mistrem světa společně se svým bratrem. S tím se moc hráčů chlubit nemůže.

Mezi skvělými brankáři je těch čekatelů více. Kromě Lundqvista ještě nikdy na Stanley Cup nedosáhli Luongo z Floridy, který má na kontě nejvíce vítězství ze všech aktivních gólmanů, Carey Price nebo Pekka Rinne.

I v obraně se najde několik fantastických hokejistů bez nejcennější trofeje. Asi tím nejvýraznějším je Erik Karlsson, který patří dlouhodobě k nejlepším hráčům z defenzivních řad celé NHL. V Ottawě dokonce dělá kapitána, Senators se ale v posledních letech příliš nedaří. Už nějakou dobu se tak mluví o tom, že by Karlsson mohl změnit působiště. Pokud k tomu opravdu dojde, jeho šance by se mohli při dobré volbě výrazně zvýšit.

Vrstevníky Karlssona jsou třeba i Stamkos z Tampy Bay a John Tavares z Islanders. Ani tito hráči ještě Stanley Cup nad hlavou nezvedli a bude jen otázkou času, jestli se jim to vůbec někdy podaří.

Kromě těchto současných hvězd NHL je tu ještě jeden hráč, který po Stanley Cupu nesmírně touží. Jeho ziskem by se totiž zařadil mezi elitní hokejisty, kteří ve své kariéře vyhrály olympijské hry, mistrovství světa i NHL. Ilja Kovalčuk sice před časem z kolotoče nejslavnější ligy vypadl, hodně se ale spekuluje, že jeho návrat do některého z jednatřiceti celků je na spadnutí. Podaří se ještě Kovalčukovi dojít si pro Stanley Cup?