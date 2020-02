Obranná opora Chicaga jde do Calgary, Sheary zpět do Penguins

Hokejisté Washingtonu získali před pondělní uzávěrkou přestupů v NHL z Montrealu ruského útočníka Ilju Kovalčuka. Posila zvučného jména mění působiště už podruhé během této sezony. Šestatřicetiletý kanonýr ji načal v Los Angeles, zkraje nového roku po něm sáhli Canadiens. Ti za Kovalčuka nyní obdrželi volbu ve třetím kole letošního draftu, ale budou se nadále z poloviny podílet na hráčově platu.

Kovalčuk bude čtvrtou ruskou hvězdou v kádru Capitals vedle kapitána Alexandra Ovečkina, dalšího útočníka Jevgenije Kuzněcova a obránce Dmitrije Orlova. Mezi jeho nové spoluhráče patří také čeští beci Radko Gudas s Michalem Kempným a útočník Jakub Vrána.

"Ilja je talentovaný ofenzivní hráč, o němž se domníváme, že nám směrem dopředu poskytne další možnosti a flexibilitu. Jde o zkušeného a šikovného útočníka, který dokáže připravovat šance a přispěje tak k ofenzivní stránce naší hry," uvedl generální manažer Capitals Brian MacLellan.

Kovalčuk už ale zdaleka tolik nezáří jako před svým odchodem do Kontinentální ligy. Z ní se vrátil do zámoří v létě 2018, kdy se po pěti sezonách strávených v Petrohradu v KHL dohodl s Los Angeles na tříleté smlouvě s celkovým příjmem 18,75 milionu dolarů.

Po vstupu do probíhajícího ročníku se ho ale Kings rozhodli zbavit a rozvázali s ním po polovině prosince kontrakt. Kovalčuk si za 17 utkání připsal tři góly a šest nahrávek, pak ale ze sestavy vypadl, dalších 18 zápasů zůstal jen na tribuně a byl umístěn na seznam volných hráčů.

Po nuceném konci v Los Angeles podepsal dvoucestnou smlouvu s Montrealem do konce této sezony s minimálním platem 700.000 dolarů. Pokud by působil v nižší AHL, dostal by zkušený veterán jen desetinu. Od začátku ročníku nastoupil celkem do 39 utkání a nastřádal 22 bodů (9+13). Po návratu do NHL si připsal 56 bodů (25+31) ze 103 zápasů.

Olympijský vítěz, dvojnásobný mistr světa a někdejší kanonýr Atlanty a New Jersey má v základní části NHL odehráno celkem 919 zápasů s bilancí 872 bodů díky 442 gólům a 430 asistencím. V play off přidala jednička draftu 2001 za 32 duelů 11 branek a 16 nahrávek. Nejblíže Stanley Cupu byl Kovalčuk v roce 2012, kdy Devils podlehli ve finále Los Angeles 2:4 na zápasy.

Rodák z Tveru Kovalčuk dokázal během kariéry šestkrát pokořit hranici 40 branek, v sezonách 2005/06 a 2007/08 dosáhl osobního maxima, když nastřílel shodně 52 gólů. Co do počtu nastřílených gólů v základní části je čtvrtý mezi stále aktivními hráči NHL za novým spoluhráčem Ovečkinem (700), Patrickem Marleauem (561) ze San Jose a kapitánem Pittsburghu Sidneym Crosbym (459).

Ovečkin a Kovalčuk si spolu zahráli za Rusko vedle několika světových šampionátů také na olympijských turnajích v letech 2006, 2010 a 2014. Ve Washingtonu by se měl Kovalčuk hlásit v úterý ráno na tréninku a hned večer by ho měla čekat premiéra proti Winnipegu.

Obranné řady Edmontonu vyztuží Green

Hokejový obránce Mike Green byl vyměněn z Detroitu do Edmontonu, který opačným směrem uvolnil dlouhodobě zraněného útočníka Kylea Brodziaka. Red Wings navíc získali od Oilers i právo výběru ve čtvrtém kole draftu v letošním či příštím roce.

"Dobrých obránců není nikdy dost. Mikea Greena znám z působení v Detroitu, výborně bruslí a hraje s pukem. Když je potřeba, může hrát přesilové hry. Je to dobrý chlap, dobrý týmový hráč a skvělý do kabiny. Jsme nadšeni, že jsme se na výměně dohodli," řekl generální manažer Edmontonu Ken Holland, který před loňským příchodem k Oilers působil dvě desítky let v Detroitu.

Zatímco Detroit bude v play off NHL chybět, Edmonton by se do bojů Stanleyův pohár měl zapojit. Aktuálně jsou Oilers pátí v Západní konferenci. V Pacifické divizi jsou druzí tři body za Vegas.

Čtyřiatřicetiletý Green v sezoně odehrál 48 zápasů, ve kterých vstřelil tři góly a přidal osm asistencí. Celkově má v NHL na kontě 878 utkání (150+351), dalších 76 (10+27) přidal v play off.

O rok starší Brodziak v této sezoně do hry ještě nezasáhl, je na marodce se zraněnými zády.

Bogosian do Tampy

Hokejový obránce Zach Bogosian bude po ukončení angažmá v Buffalu pokračovat v NHL jako hráč Tampy Bay. Devětadvacetiletý Američan se s Lightning dohodl na smlouvě do konce sezony s příjmem 1,3 milionu dolarů.

Trojka draftu 2008 Bogosian odehrál v této sezoně za Buffalo jen 19 zápasů, v nichž si připsal gól a čtyři nahrávky. Sabres s ním ale před pár dny rozvázali kontrakt. Ten byl celkem sedmiletý na 36 milionů dolarů a končil po této sezoně.

Bogosian nastoupil v základní části NHL do 636 utkání a připsal si v nich 194 bodů díky 53 přesným zásahům a 141 asistencím. Hrál také za Atlantu a Winnipeg, od sezony 2008/09, kdy do nejlepší ligy světa vstoupil, ale neokusil zápasy play-off.

V obraně jednoho z hlavních favoritů na zisk Stanley Cupu v této sezoně působí i český bek Jan Rutta, který je však momentálně zraněný. V útoku nastupuje Ondřej Palát.

Působiště mění i Trocheck, Pageau

Aktuální zpráva z NHL. Jean-Gabriel Pageau byl vyměněn do New York Islanders za tři volby draftu, z nichž jedna je v prvním letošním kole! Americká média píší dokonce o další posile do útoku, z Minnesoty je na cestě na Long Island Zach Parise!

Hokejový útočník Vincent Trocheck se stal v NHL novou posilou Caroliny. Hurricanes získali šestadvacetiletého hráče z Floridy výměnou za obránce Chasea Priskieho a útočníky Erika Haulu, Lucase Wallmarka a Eetua Luostarinena.

Trocheck dosud v NHL hrál jen za Floridu a v této sezoně vstřelil deset branek a přidal 26 asistencí ve 55 zápasech. V NHL odehrál celkem 420 utkání (111+171), v play off přidal dva starty a jeden bod. Americký útočník s Pantery podepsal v roce 2016 šestiletou smlouvu s celkovým platem 28,5 milionů dolarů.

Z hráčů, které Carolina obětovala za Trochecka, hráli v této sezoně v NHL stabilně osmadvacetiletý Haula a o čtyři roky mladší Wallmark. Finský útočník nasbíral ve 41 utkáních 22 bodů (12+10), jeho švédský spoluhráč vstřelil jedenáct branek a přidal 12 asistencí v 60 zápasech.

Nové týmy pro Thompsona a Marleaua

Philadelphia získala Natea Thompsona z Montrealu za páté kolo v draftu.

Ostřílený útočník Patrick Marleau bude mít příležitost zabojovat v této sezoně NHL o Stanley Cup, který mu stále chybí. Čtyřicetiletý kanadský hokejista, jenž se před sezonou vrátil do San Jose, kde strávil většinu kariéry, se stal posilou Pittsburghu. Sharks za jednu z klubových ikon získali volbu ve třetím kole draftu 2021. Pokud by Penguins vyhráli letos Stanley Cup, volba se změní na druhé kolo.

Dvojnásobný olympijský vítěz a dvojnásobný mistr světa Marleau podepsal na startu tohoto ročníku po dvou sezonách strávených v Torontu se San Jose roční smlouvu na 700 tisíc dolarů. S Maple Leafs měl původně tříletý kontrakt, byl ale vyměněn do Caroliny a ta z něj v létě udělala nechráněného volného hráče.

Ve své dvaadvacáté sezoně v NHL odehrála dvojka draftu 1997 dosud 58 zápasů. Marleau si během nich připsal 20 bodů za deset gólů a stejný počet asistencí. S klopýtajícími Sharks, kteří jsou mezi nejhoršími týmy Západní konference a sezona jim téměř jistě skončí po základní části, ale příliš radosti neprožil. Pittsburgh patří naopak ve Východní konferenci mezi nejlepší a play off by mu nemělo uniknout.

Marleau alespoň ještě vylepšil svou stopu v Sharks, kde je rekordmanem v počtu odehraných zápasů (1551), bodů (1102) i gólů (518). V historické tabulce startů v základní části mu v lize patří pátá příčka s 1715 zápasy. Nedaleko před ním jsou čtvrtý Ron Francis (1731) a třetí Jaromír Jágr (1733). Marleau má na kontě 1186 bodů (561+625). V play off zaznamenla za 191 utkání 127 bodů (72+55).

Marleau je také druhým nejlepším střelcem mezi stále aktivními hráči NHL za Alexandrem Ovečkinem, jenž během víkendu pokořil metu 700 gólů. Hned za Marleauem je kapitán Pittsburghu Sidney Crosby (459).

A další změna v Pittsburghu! Za Dominika Kahuna přichází z Buffala jejich bývalý hráč Connor Sheary a Evan Rodrigues.

Simmonds do Buffala

Hokejisté Buffala ve snaze o posílení nadějí na záchranu sezony a postup do play off získali z New Jersey útočníka Waynea Simmondse. Obětovali za něho volbu v pátém kole draftu v příštím roce. Devils se ještě v této sezoně postarají o polovinu hráčova platu.

Jednatřicetiletý Simmonds, jenž během výluky NHL v sezoně 2012/13 odehrál šest extraligových zápasů za Liberec, podepsal loni 1. července s Devils roční smlouvu na pět milionů dolarů. Pokud by Sabres opravdu proklouzli do play off a Simmonds ve vyřazovacích bojích odehrál alespoň deset utkání, páté kolo draftu 2021 se změní už na čtvrté kolo.

Simmonds nastoupil v této sezoně do 61 zápasů a zaznamenal 24 bodů za osm branek a 16 nahrávek. S Devils se pohyboval na chvostu Východní konference, v níž Buffalu chybí na postupové pozice osm bodů. Celkem odehrál Simmonds v základní části NHL už 902 zápasů a nasbíral 498 bodů (251+247). Ve 44 utkáních play off přidal osm branek a 13 nahrávek.

Kreider zůstává

Útočník Chris Kreider bude v NHL hrát i nadále za New York Rangers. Osmadvacetiletý hokejista se podle informací TSN dohodl s klubem na podmínkách nové sedmileté smlouvy, která mu zajišťuje celkový příjem 45,5 milionu dolarů.

Americký reprezentant patřil mezi hlavní adepty na výměnu a o jeho služby se zajímalo několik klubů. Nakonec se však Kreider domluvil s Rangers, kteří jej v roce 2009 draftovali v prvním kole jako celkově devatenáctého hráče.

Kreider v této sezoně vstřelil 24 branek a přidal 21 asistencí v 60 zápasech, je čtvrtým nejproduktivnějším hráčem týmu. V minulém ročníku nasbíral 52 bodů v 79 utkáních a byl z kádru Rangers druhý nejlepší. Celkově má Kreider na svém kontě 520 utkání NHL, ve kterých dal 157 gólů a nasbíral 159 asistencí. V 77 zápasech play off přidal 37 bodů (23+14).

Edmonton posiluje

Andreas Athansiou míří z Detroitu do Edmontonu. Zde se jedná o velmi výrazné posílení útoku, čímž Oilers jasně vzkazují: Letos jsme připraveni útočit na Stanley Cup!

Spolu s ním přichází z Ottawy i útočník Tyler Ennis. Protihodnota je 5. kolo draftu roku 2021.

Gustafsson do Calgary

Do Calgary přichází talentovaný obránce z Chicaga Erik Gustafsson. Loni byl základním stavebním kamenem v defenzivě Blackhawks, nyní má před sebou jiný úkol - pomoci Flames do play-off.