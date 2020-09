Palát byl krůček od finále Stanley Cupu, Islanders však odvrátili mečbol.

Hokejisté New York Islanders zdolali v semifinále play off NHL Tampu Bay 2:1 v prodloužení a snížili stav série na 2:3. Dramatický zápas rozhodl v čase 92:30 Jordan Eberle. Na straně poražených tentokrát nebodoval Ondřej Palát, který strávil na ledě 31 minut a čtyřikrát vystřelil.

Islanders skórovali jako první, když se prosadil Ryan Pulock v přesilové hře střelou z levého kruhu. Tampa Bay vyrovnala na začátku druhé třetiny z dorážky Victora Hedmana, který je s osmi trefami nejlepší v letošním play off mezi obránci. V polovině utkání otočil stav Carter Verhaeghe, ale jeho gól rozhodčí po trenérské výzvě kvůli ofsajdu odvolali.

Další branka padla až v 93. minutě, ve které skvěle sehráli přečíslení dva na jednoho Anders Lee a Eberle. Před brejkem obránce Tampy Bay Kevin Shattenkirk netrefil po vyhraném vhazování v útočném pásmu čistě puk. "Hvězdy jim byly při té střele nakloněny. I my jsme měli šance, ale nevyužili jsme je," uvedl kouč poražených Jon Cooper.

Palát tentokrát nebodoval

Islanders zatrnulo zejména v 84. minutě, kdy měl po Palátově střele odkrytou branku Nikita Kučerov, ale puk zastavila branková konstrukce. Na přelomu třetí třetiny a prodloužení hrála Tampa Bay i čtyřminutovou přesilovou hru.

"Zažili jsme několik horkých chvilek v našem obranném pásmu, zejména v prodloužení. Zlomili jsme hůl, párkrát jsme zazmatkovali, ale ustáli jsme to. Trpělivě jsme čekali na šanci a ta přišla. Seběhlo se to hodně rychle a Leesy (Lee) sehrál celou akci skvěle. Dokonale využil jejich zaváhání, založil protiútok a skvěle mi předložil puk ke střele," řekl autor vítězného gólu Eberle.

První hvězdou zápasu byl vyhlášen Semjon Varlamov, který zneškodnil 36 střel. Ruský gólman zaujal i pobavil dvěma netypickými situacemi. Jeho spoluhráč Johnny Boychuk zlomil při blokování střely nůž na brusli a ruský gólman ho roztlačil, aby se po jedné noze dostal na střídačku. Po vítězném gólu sprintoval Varlamov za slavícími spoluhráči, od červené čáry skočil plavmo a doklouzal k mantinelu.

"V sázce byla naše sezona. Když jsme dali gól, cítil jsem v daný okamžik spoustu emocí. Byl jsem nadšený a šťastný, že máme stále šanci a že pokračujeme v play off, proto jsem skočil," řekl Varlamov.

Tampa Bay, která nastoupila bez svého nejproduktivnějšího hráče v play off Braydena Pointa, prohrála v letošní vyřazovací části v prodloužení poprvé. Před zápasem měla bilanci 5:0 včetně úspěšného maratonu s Columbusem, který rozhodla až ve 151. minutě.

"Bylo to o jedné akci. Teď je to těžké, ale takový je hokej. Důležité bude, jak na to zareagujeme. Tyhle situace vás prověří a definují jako tým," prohlásil Hedman. "Ale nemám o nás strach. Vím, jak mužstvo bojuje s překážkami a v play off se často stává, že jste chvíli nahoře a pak zase dole. Ve finále je jedno, zda jste vyhráli nebo prohráli, musíte se soustředit a připravit na další zápas. To je nejlepší možný přístup," dodal.