Palát s Faksou skórovali ve vzájemném duelu, trefil se i Kubalík

Hokejistům Tampy Bay nestačil v NHL gól a přihrávka Ondřeje Paláta a podlehli doma Dallasu 3:4 v prodloužení. V dresu vítězů skóroval Radek Faksa. Dominik Kubalík vstřelil rozdílovou branku Chicaga, které zvítězilo 4:1 ve Winnipegu. David Pastrňák si připsal asistenci a padesátý bod v sezoně (28+22), ale neodvrátil prohru Bostonu 2:3 v prodloužení s New York Islanders.

Tampa Bay i díky výkonu Paláta, třetí hvězdy zápasu, vedla v úvodu druhé třetiny 3:1. Český útočník asistoval v přesilové hře u vyrovnávací branky a ve 24. minutě dostal tým tečí do dvougólového trháku. Obrat odstartoval v závěru prostřední části Faksa, který se prosadil střelou z mezikruží. U zrodu akce, která vedla ke gólu na 3:3, stál Roman Polák a připsal si asistenci. Prodloužení rozhodl Tyler Seguin v čase 63:00.

Tampa Bay prohrála navzdory střelecké převaze 48:20. "Je to těžké. Opět jsme hráli dobře, měli jsme hodně šancí a zasloužili jsme si vyhrát. Ale neudrželi jsme vedení, vypadalo to, že z každé příležitosti, kterou si oni vytvořili, dokázali nějak dát gól. Musíme ještě víc utěsnit obranné a střední pásmo," uvedl Palát, který nastupoval v prvním útoku a trefil se podesáté v sezoně.

Tampa Bay minulou sezonu suverénně vyhrála základní část, nyní se ale v téměř polovině odehraného ročníku nachází až na devátém místě Východní konference. "Několik posledních týdnů už hrajeme dobře. Lépe bráníme, nedopouštíme se tolik ztrát jako předtím, hrajeme už s pukem chytřeji. Je frustrující, že to nestačí. Ale zítra jdeme znovu na trénink a budeme makat, abychom byli lepší," podotkl.

Hlavní překážkou pro Tampu Bay byl gólman Anton Chudobin, který kryl 45 střel. "Byla to první, druhá i třetí hvězda zápasu. Nezasloužili jsme si ani bod, ale on chytal neskutečně. Vyhrál nám zápas," prohlásil Seguin. Všichni ale vyzdvihli i důležitost Faksova gólu, který je do třetí třetiny povzbudil. "A i když jsme nehráli dobře, líbilo se mi, jak jsme zabojovali," podotkl kouč Dallasu Rick Bowness.

Kubalík zvýšil po 37 sekundách třetí třetiny na 2:0. Plzeňský rodák se po přihrávce Patricka Kanea dostal za obranu Winnipegu a našel volné místo mezi betony Connora Hellebuycka. Český útočník skóroval v této sezoně podeváté a mezi nováčky mu patří mezi střelci druhá příčka. Hlavními strůjci výhry Blackhawks ale byli Kane (1+3) a gólman Robin Lehner (36 zákroků).

Islanders v prostřední třetině dvěma góly otočili skóre, ale Boston vyrovnal ve 48. minutě i s přispěním českých hráčů. Po přihrávce Davida Krejčího se prosadil v přesilové hře pět na tři Torey Krug. U gólu si připsal druhou asistenci i Pastrňák, který je v produktivitě soutěže pátý a tabulku kanonýrů stále vede se čtyřgólovým náskokem. Havířovský rodák uspěl jako jediný z domácích hráčů i v penaltovém rozstřelu.

Boston se dostal do útlumu, ztratil sedm z posledních osmi zápasů. "Víme, jak musíme hrát, abychom vyhrávali zápasy. Také víme, že každý tým, který sem přijede, se chce vytáhnout a odehraje špičkový zápas. Ale stejně jsme na to nebyli dnes připraveni," konstatoval Krejčí. Bruins prohráli v této sezoně všech pět rozstřelů, za Islanders se trefili v nájezdech Jordan Eberle a Matthew Barzal.

David Rittich chytil 39 střel a předvedl několik hezkých zákroků, ale také pustil lacinou branku a s Calgary doma podlehl Montrealu 3:4 v prodloužení. Flames vedli v polovině utkání 2:0, když střelou z ostrého úhlu od levého mantinelu nachytal českého gólmana Brendan Gallagher. Rittich nedostatečně pokryl prostor u tyčky.

Na český brankářský souboj nakonec v Coloradu nedošlo. Na domácí střídačce zůstal Pavel Francouz a na druhé straně sledoval Petr Mrázek obrat Caroliny, která v posledních třech minutách otočila z 0:1 na 3:1.

Philadelphia porazila Buffalo 6:1. Flyers dali všech šest gólů v úvodních 33 minutách, u třetí branky si připsal přihrávku Jakub Voráček. Čestný úspěch hostů zaznamenal ve třetí třetině Victor Olofsson, který si udržel v tabulce střelců mezi nováčky šestigólový náskok před Kubalíkem.

Sabres v utkání citelně chyběl jejich lídr Jack Eichel, který odstoupil po rozbruslení. Kapitán týmu v předchozích 17 utkáních bodoval (16+15) a po Pastrňákovi je druhým nejlepším kanonýrem NHL.

Brankářské statistiky si zhoršil Darcy Kuemper z Arizony, který inkasoval sedm branek při domácí prohře 5:8 s Minnesotou. Smůlu si jedno z největších překvapení této sezony vybralo v závěrečných minutách. Kuemper se totiž při zákroku zranil a zápas nedochytal. Jeho nezdaru využil Francouz, který je v lize už druhý v procentuální úspěšnosti zásahů (93,4) a třetí podle průměru inkasovaných branek na zápas (2,16).