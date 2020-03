Palát skóroval, Pastrňák a Krejčí přihráli na vítězný gól Bostonu

Útočník Ondřej Palát vstřelil v NHL jediný gól Tampy Bay, která podlehla v Torontu 1:2. David Pastrňák a David Krejčí připravili rozdílovou trefu Bostonu u výhry 2:0 na ledě Philadelphie. Petr Mrázek nastoupil k prvnímu utkání po otřesu mozku a 23 zákroky dovedl hokejisty Caroliny k vítězství 5:2 v Detroitu. V poraženém týmu si připsal asistenci Filip Hronek. Stejně jako Pavel Zacha z New Jersey, které prohrálo 2:5 s Pittsburghem.

Toronto vedlo od 13. minuty trefou Williama Nylandera. Ještě v úvodní třetině trefil Palát tyč, ale ve 36. minutě přece jen vyrovnal po rychlém protiútoku z dorážky. Český útočník má na kontě 17 branek. Vích jich dal pouze v sezoně 2013/14, kdy skóroval třiadvacetkrát. Zápas rozhodl na začátku poslední části Auston Matthews a 47. gólem sezony se přiblížil v tabulce střelců NHL na rozdíl jedné branky vedoucí dvojici David Pastrňák, Alexandr Ovečkin.

Ve Philadelphii, která do utkání vstupovala se sérií devíti vítězství, se čekalo na gól až do 39. minuty a padl po české akci. Krejčí poslal puk v přesilové hře křížným pasem doleva Pastrňákovi, který posunul kotouč na modrou čáru a Matt Grzelcyk střelou bez přípravy otevřel skóre. Patrice Bergeron přidal v 55. minutě druhý gól. Tuukka Rask v den svých 33. narozenin kryl 36 střel a připsal si padesátou nulu v NHL.

Vítězné brance předcházel úžasný obranný zákrok. Útočník Bostonu Chris Coyle se rychle vracel do vlastního pásma a skočil do přihrávky Scotta Laughtona v přečíslení dva na nikoho. Do minuty udeřilo na druhé straně.

"Viděl jsem, jak se Hayes napřahuje a připravuje na přihrávku. Nic jiného nezbývalo. Měl jsem štěstí," uvedl Coyle. "Řekl bych, že to asi změnilo zápas. Nevíme, zda by z té akce skórovali, ale naši lavičku to rozhodně nakoplo," řekl trenér Bostonu Bruce Cassidy. Bruins jsou prvním týmem v sezoně, který má už sto bodů.

Philadelphia mohla v případě výhry vystřídat v čele Metropolitní divize Washington. "Dvě třetiny jsme měli navrch, ale nemohli jsme překonat Raska. Vypadalo to, že po prvním gólu ožili. Dodal jim sebevědomí a od té chvíle už byli lepší," uvedl trenér Flyers Alain Vigneault. Pastrňák bodoval pošesté za sebou (3+4), na druhé straně Jakub Voráček vyšel naprázdno po pěti zápasech (0+10).

Mrázek nehrál od 22. února, kdy odstoupil z utkání po kolizi s útočníkem Toronta Kylem Cliffordem. Český gólman pustil dva góly, kterými Detroit dvakrát vyrovnal skóre. V prvním případě i s přispěním Hronka. Závěrečná třetina ale vyzněla pro Carolinu, která i díky dvěma trefám Sebastiana Aha odskočila z 2:2 na konečných 5:2.

Mrázek si většinu zásahů připsal v úvodní třetině, ve které ho domácí zasypali třinácti střelami. "Chytal úžasně, zejména v úvodu zápasu vytáhl skvělé zákroky," řekl Aho na adresu českého gólmana. "Podal solidní výkon. Od začátku do konce byl v zápase a podržel nás v klíčových situacích. To jsme potřebovali," doplnil trenér Caroliny Rod Brind'Amour.

Carolina se výhrou udržela ve Východní konferenci v postupové osmičce do play off. V tabulce je šestá, ale jedenáctá Florida na ni ztrácí jen tři body. Na desátém místě jsou New York Rangers, kteří v úterý zvítězili v Dallasu 4:2 i bez Filipa Chytila. Český útočník odstoupil z utkání kvůli potížím v dolní části těla. Podle trenéra Davea Quinna by měl Chytil týmu chybět několik dní.

Po Zachově přihrávce vyrovnal v první třetině Nikita Gusev střelou z pravého kruhu na 1:1. V dalším průběhu utkání ale úřadoval Jevgenij Malkin, který nejdříve přihrál na druhý gól Pittsburghu a poté svými trefami zvyšoval ve třetí třetině na 3:1 a 4:2.

Nicolas Deslauriers vytvořil klubový rekord Anaheimu ve statistice, kde by to vůbec nečekal. Bitkař a hráč, který tvrdí muziku, nasázel nejrychlejší hattrick v historii týmu - třemi góly za 11 minut a 49 sekund zvýšil v utkání s Ottawou z 1:0 na 4:0 a byl hlavním strůjcem výhry 5:2.

"Je to divné. Jsem rád, když dám gól. Myslím, že jsem nedal hattrick ani v mládežnických kategoriích. Je to něco mimořádného. Vděčím za to hodně i spoluhráčům v lajně," uvedl Deslauriers, který měl před utkáním na kontě čtyři góly v 57 utkáních této sezony. V klubové historii překonal rekord finského kanonýra Teemu Selänneho (12 minut a 58 sekund).