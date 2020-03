Paráda! Bobrovskij daruje zaměstnancům obrovskou částku

Pozastavení aktuálního ročníku NHL je velkou komplikací nejen pro samotné hokejisty. Omezení kvůli koronaviru se dotkne všech, kteří se v nejprestižnější hokejové soutěži pohybují. Brankář Sergej Bobrovskij se proto rozhodl pro skvělé gesto.

Zaměstnanci hokejových arén přijdou díky pozastavené soutěži o velkou část platu, což se jim rozhodl gólman Floridy aspoň z části kompenzovat. Bobrovskij sáhne hluboko do kapsy, jedna z nejzářivějších hvězd NHL přispěje zaměstnancům BB&T Center, kde mají Panteři svou domovskou halu, sto tisíc dolarů.

Pozadu nezůstali ani další hráči, kteří se ke krásnému gestu přidali a dohromady vybrali totožnou částku. Potažmo tak dali najevo, jak si váží práce lidí, kteří se jim starají o halu.

Podobný postoj zaujal i americký basketbalista Kevin Love. Ten halovým pracovníkům týmu Cleveland Cavaliers slíbil taktéž sto tisíc dolarů.

Tím to však pravděpodobně nekončí, finanční injekci pro zaměstnance hokejových arén přislíbily i další týmy. Philadelphia Flyers, Anaheim Ducks, Washington Capitals, San Jose Sharks, New Jersey Devils je jen malý výčet týmů, které se do ušlechtilé akce zapojí.