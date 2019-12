Pastrňák a Voráček si připsali dva body, Rittich neměl svůj den

Útočník David Pastrňák bodoval v NHL v sedmém utkání v řadě, když přispěl gólem a asistencí k výhře Bostonu 3:2 nad Buffalem. Jakub Voráček asistoval u obou branek Philadelphie, která zvítězila na ledě Anaheimu 2:1 v prodloužení. David Rittich byl v 11. minutě po třech inkasovaných gólech střídán a Calgary podlehlo Vancouveru 2:5. Tampa Bay zdolala Detroit 2:1 i díky trefě Ondřeje Paláta.

Pastrňák otevřel skóre ve třinácté minutě, kdy zakončil po přihrávce Brada Marchanda rychlý protiútok střelou z pravého kruhu do odkryté branky. Havířovský rodák si připsal 29. gól v sezoně a je v čele tabulky střelců NHL o tři zásahy před Austonem Matthewsem z Toronta. Po vyrovnání Buffala udeřil Jake DeBrusk ve 43. minutě dvakrát během osmnácti sekund. U první trefy mu asistoval Pastrňák, u druhé David Krejčí.

DeBrusk rozhodl o výhře poté, kdy ho trenér Bruce Cassidy z výkonnostních důvodů v průběhu první třetiny na několik střídání odstavil. "Už se mi to v minulosti stalo. Žádný hráč to nemá rád. Samozřejmě chcete na to zareagovat, pomoct týmu. Chtěl jsem něco víc vymyslet v útoku, vyhrát víc soubojů o puk. Myslím, že jsem odpověděl správně. Je mým úkolem dávat góly," prohlásil DeBrusk, první hvězda zápasu.

Druhou byl zvolen Pastrňák, který v posledních sedmi zápasech nasbíral dvanáct bodů (3+9) a v produktivitě soutěže se posunul už na třetí místo (29+29). Před českým útočníkem je pouze duo z Edmontonu Connor McDavid (22+41) a Leon Draisaitl (22+39).

Vítězný gól

Anaheim vedl po 35 sekundách hry po trefě Erika Gudbransona. V polovině úvodní třetiny vyrovnal Sean Couturier z dorážky Voráčkovy střely. Kladenský odchovanec hrál důležitou roli také u gólu v prodloužení - přihrávkou z obranného pásma vyslal do úniku Kevina Hayese, který forhendovou kličkou ukončil zápas.

"Šli střídat, tak jsem se mohl trochu vysunout a Jake mě našel skvělým pasem. Pak jsem už jen zamíchal pukem a vyšlo to," komentoval Hayes vítězný gól. Voráček se posunul v historické klubové tabulce v počtu asistencí na šesté místo. Aktuálně jich má 370, dalších 85 si připsal na začátku kariéry v Columbusu.

Na Ritticha dvakrát vyzrál Tyler Myers, který otevřel skóre při vyloučení Michaela Frolíka střelou zpoza levého kruhu. Obránce Vancouveru se o chvíli později prosadil z podobné pozice z opačné strany, kdy českého gólmana překvapil střelou mezi betony. Při brance na 0:3 měl Rittich smůlu - Jake Virtanen nahazoval puk před branku a Travis Hamonic si ho srazil do vlastní sítě.

"Chyby se dělají"

Jihlavský rodák vychytal na začátku nového ročníku proti Vancouveru čisté konto, ale tentokrát si připsal jen čtyři zákroky a byl podruhé v sezoně střídán. "Byl jsem naštvaný. Ne na spoluhráče, ale na sebe. Pustil jsem tři góly, neodchytal jsem dobrý zápas," uznal Rittich. Zejména druhý gól šel na jeho vrub. "Chyby se dělají. Vím, že to byl špatný gól a udal tón celému zápasu," dodal.

Palát vstřelil ve 25. minutě úvodní branku utkání. Český útočník vyhrál vhazování a poslal puk na modrou čáru Kevinu Shattenkirkovi, jehož střelu následně i tečoval. Detroit vyrovnal obdobným zakončením. Filip Hronek vystřelil od pravého hrazení a Robby Fabbri jeho pokus tečoval. O výhře Tampy Bay rozhodl ve 46. minutě Brayden Point.

Lightning zúročili střeleckou převahu 39:20. "Byli jsme trpěliví. Hráli jsme hodně v jejich pásmu, vytvářeli si šance a dali dvě branky," konstatoval Palát po vítězství nad nejslabším týmem soutěže, který prohrál 18 z posledních 20 zápasů. "Neměli co ztratit a bojovali. Každý zápas proti nim je těžký," podotkl.

Chicago otočilo v Columbusu zápas z 0:2 a vyhrálo 3:2 po nájezdech. U vyrovnávací branky asistoval v 58. minutě v přesilové hře Dominik Kubalík. Rozstřel rozhodl Patrick Kane.

Ve skvělé formě jsou obhájci Stanleyova poháru ze St. Louis. Doma porazili Winnipeg 4:1, zvítězili poosmé v řadě a upevnili si vedení v Západní konferenci. V nedělním programu NHL zazářil i Jonathan Huberdeau, který dvěma góly a dvěma asistencemi řídil výhru Floridy 6:5 nad Montrealem.