Pastrňák dal dvacátý gól sezony, skórovali i Kaše, Faksa a Hronek

David Pastrňák jako první v této sezoně NHL nastřílel dvacet branek. Český útočník si vedle gólu připsal ve čtvrtečním utkání i asistenci a pomohl Bostonu k výhře 3:2 nad Buffalem. Stejnou bilanci zaznamenal i Ondřej Kaše, jehož Anaheim ale prohýřil na ledě Floridy vedení 4:0 a prohrál 4:5 v prodloužení. Radek Faksa přispěl gólem k vítězství Dallasu 5:3 nad Winnipegem a bodoval poosmé v řadě.

Boston proti Buffalu otočil dvěma góly Brada Marchanda skóre na 2:1. U vyrovnávací branky asistoval Pastrňák, který přihrál na modrou čáru Zdenovi Chárovi, jehož střelu Marchand tečoval. Český útočník zvýšil v úvodu třetího dějství na 3:1 z dorážky.

Pastrňák i Marchand jsou v NHL prvními spoluhráči od roku 2009, kteří dali alespoň 15 branek v úvodních 22 zápasech. Havířovský rodák proto čelil dotazu, zda jsou nejlepším útočným tandemem v lize. "Určitě ne. Nepřemýšlím nad tím. Hrajeme spolu už nějaký čas a je mezi námi skvělá chemie," odvětil Pastrňák. Oba střelce už nedoplňoval v elitním útoku David Krejčí, protože se uzdravil Patrice Bergeron.

Tuukka Rask oživil za stavu 3:1 vzpomínky na Dominika Haška. Domácí gólman se bez hokejky vrhl po střele Evana Rodriguese do odkryté branky a chytil puk vyrážečkou. "Byl to instinkt, nemůžu to jinak vysvětlit. Snažíte se něco udělat a trefí vás to," uvedl Rask. "Vůbec nechápu, jak to mohl chytit. To byl zákrok ve stylu Dominika Haška. Pro vás mladší: to byl starší gólman v lize, velmi akrobatický," doplnil trenér Bostonu Bruce Cassidy.

Všichni se po zápase shodovali, že Raskova reakce bude kandidovat na zákrok roku. "Neuvěřitelné," žasl Pastrňák. "Zvedlo mě to na střídačce z lavičky, bylo to úžasné," dodal. Finský gólman tým výrazně podržel i v úvodní třetině, ve které Buffalo přestřílelo Boston 17:4. Rask celkově kryl 36 střel a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Kaše zvýšil ve 39. minutě už na 4:0, poté co zachytil v útočném pásmu vyhození Keitha Yandlea a prosadil se z dorážky vlastní střely. Český útočník připravil i druhý gól, po jeho přihrávce skóroval z mezikruží Nick Ritchie. Florida ale zabrala a je druhým týmem v historii NHL, který v jedné sezoně dvakrát vyhrál zápas, ve kterém prohrával o čtyři góly. Před ní to dokázal jen Edmonton s Waynem Gretzkým v sestavě v ročníku 1983/84.

"Každý hráč v sestavě umí dát gól a dokazujeme to celý rok. I proto patříme k týmům, které v lize střílí nejvíce branek. To není náš problém. Musíme ale hrát lépe v obraně. Jakmile ji zlepšíme, bude nás těžké porazit," řekl Brett Connolly, který dvěma góly snížil ještě ve druhé třetině na 2:4. Na obratu se podílel dvěma trefami i Aaron Ekblad, který rozhodl v čase 60:22.

Zahrával si i Dallas, který po Faksově trefě vedl ve 34. minutě už 3:0. Winnipeg manko smazal, ale jen 25 sekund po vyrovnání strhl v 56. minutě opět vedení na stranu Stars kapitán Jamie Benn.

Faksa si užívá svoji nejdelší bodovou sérii v NHL. Prodloužil ji poté, co vyjel zpoza branky do pravého kruhu a vystřelil. Gólman Connor Hellebuyck vyrazil puk nad sebe a poté si ho přikopl betonem do vlastní sítě. "Radek skvěle využívá své přednosti," pochválil českého hráče trenér Dallasu Jim Montgomerry. "Je výborný při hře s pukem v útočném pásmu, dohrává souboje a vládne v prostoru před brankou. To jsou jeho silné stránky," dodal.

Trefa Filipa Hronka nestačila Detroitu, který prohrál v Columbusu 4:5. Český obránce vyrovnal na 2:2 se štěstím, protože jeho přihrávku si srazil do vlastní sítě Seth Jones. Red Wings za 44 sekund dokonce vedli, ale domácí otočili třemi góly od 48. do 54. minuty. Hronek byl opět nejvytíženějším hráčem Detroitu - na ledě strávil 27 minut a 18 sekund a připsal si dva kladné body ve statistice +/-.

San Jose zvítězilo i bez Tomáše Hertla ve Vegas 2:1 v prodloužení. Trenér Peter DeBoer neupřesnil zdravotní stav českého hráče, ale řekl, že zranění není vážné. Odchovanec pražské Slavie nedohrál před týdnem zápas s Anaheimem, pravděpodobně kvůli potížím s kolenem, ale poté ve dvou duelech nastoupil. Hertlův spoluhráč Radim Šimek odstoupil z utkání ve třetí třetině kvůli zranění v dolní části těla.

To Dominik Kubalík se podruhé v sezoně nevešel do sestavy Chicaga, které podlehlo doma Tampě Bay 2:4. Rozdílový gól připravil Ondřej Palát, po jehož přihrávce střílel do prázdné branky Brayden Point. "Sehrál to skvěle," pochválil Point českého útočníka. V dresu vítězů nedohrál zápas Steven Stamkos.

Petr Mrázek kryl 18 z 22 střel a s Carolinou prohrál doma s Philadelphií 3:5. Útočník Claude Giroux byl se čtyřmi body (2+2) hlavním strůjcem úspěchu Flyers, kteří přitom už v šesté minutě prohrávali 0:2.

Obhájci Stanleyova poháru ze St. Louis překonali pětkrát Davida Ritticha a vyhráli nad Calgary 5:0. Český brankář se pod čtvrtý gól podepsal špatnou rozehrávkou za brankou a připsal si čtvrtou prohru za sebou. Zach Sanford režíroval triumf Blues čtyřmi body (1+3) a Jordan Binnington kryl čtyřicet střel. Calgary poprvé v klubové historii nedalo venku tři zápasy ani gól a celkově prohrálo pošesté za sebou. Flames se po utkání na deset minut zavřeli v kabině, aby si situaci vyříkali.

Toronto uspělo na ledě Arizony 3:1 a zastavilo sérii šesti proher. Vítězný debut si odbyl v NHL trenér Sheldon Keefe, který nahradil odvolaného Mikea Babcocka. New York Islanders zdolali Pittsburgh 4:3 v prodloužení a vytvořili nový klubový rekord, když bodovali pošestnácté v řadě. Během série prohráli jen jednou v prodloužení. Vancouver díky pěti gólům v přesilových hrách zvítězil v Nashvillu 6:3.