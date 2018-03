Pastrňák hattrickem řídil obrat Bostonu. Začali jsme létat, jásal

Nejlepší český střelec v NHL David Pastrňák během sedmi minut a 26 vteřin třetí třetiny vstřelil první hattrick v zámořské soutěži, k němuž navíc přidal asistenci, a pomohl tak hokejistům Bostonu porazit Carolinu 6:4. Rodák z Havířova byl zvolen nejlepším hráčem úterního zápasu. Bruins ještě v 51. minutě prohrávali 1:4, ale poté pěti trefami otočili nepříznivý stav a zvítězili v sedmém z posledních osmi duelů. Jednadvacetiletý forvard je čtvrtým českým hráčem, který si v tomto ročníku připsal hattrick.

Stejný počin se povedli Radimu Vrbatovi z Floridy, Radku Faksovi z Dallasu, jenž na tři branky potřeboval pouhých šest minut a 46 vteřin, a naposledy počátkem března Pastrňákovu spoluhráči Davidu Krejčímu.

Skóre utkání proti Hurricanes otevřel na konci první třetiny 30. gólem v sezoně Brad Marchand po Pastrňákově elegantní zadovce zpoza branky. Marchand, druhá hvězda uplynulého týdne, překonal ve třetím ročníku po sobě hranici 30 zásahů.

Carolina poté převzala otěže zápasu a třemi brankami v prostřední části obrátila skóre ve svůj prospěch. "Byla to naše nejhorší třetina v sezoně, hráli mnohem lépe. Uspěli ve všech soubojích o puk," prohlásil trenér Bostonu Bruce Cassidy.

Zkraje závěrečné části navíc Hurricanes v oslabení po Pastrňákově chybě zvýšili na rozdíl tří branek. Druhý nejproduktivnější hráč Bruins nedokázal na modré čáře zpracovat puk, o který ho obral centr Elias Lindholm, jenž sice gólmana Tuukku Raska ze samostatného úniku nepřekonal, ale dojíždějící útočník Brock McGinn se už z dorážky nemýlil.

Vše začalo vycházet

Cassidy ocenil Pastrňákovu reakci. "To, že mu to nebylo jedno, je známka jeho vyspělosti. Došlo mu, že nechal mužstvo na holičkách a musí to napravit. Když prohráváte o pár gólů, potřebujete, aby vaši nejlepší hráči dostáli své pověsti. A to se dnes povedlo," uvedl Cassidy.

Velkolepý obrat započal obránce Matt Grzelcyk a 56 sekund po jeho zásahu vstřelil Pastrňák kontaktní branku přesným zakončením z pravého kruhu pod horní tyč. O dalších 21 vteřin později Boston vyrovnal, když při přečíslení dvou na jednoho zvolil Krejčí přihrávku na zakončujícího Dantona Heinena. Vítěznou branku obstaral Pastrňák v 57. minutě v početní výhodě dělovkou z levého kruhu. Triumf Bruins pak zpečetil do prázdné branky z poloviny hřiště 27. trefou v ročníku.

"Věděli jsme, že návrat do zápasu bude těžký, o druhé přestávce jsme se o něm bavili. Řekli jsme si, že je musíme přehrát, být lepší v soubojích o puk a že ať už zvítězíme nebo ne, tak potřebujeme alespoň předvést, co je v našich silách," řekl Cassidy, jehož svěřenci způsobili domácím hráčům šok. "Pořád tomu nemůžu uvěřit. Padesát minut se vám daří a pak inkasujete gól a do branky se vám sypou další," nechápal útočník Hurricanes Justin Williams.

"Byl to zvláštní zápas, bez šťávy, působili jsme unaveně. Pak Grzelcyk skóroval a začali jsme po ledě létat," uvedl Pastrňák. "Najednou začalo všechno vycházet. Musíte se tomu smát. Nejste schopní se prosadit, hrajete špatně a vzápětí se vše změní. Nedá se to vysvětlit," dodal nevěřícně brankář hostů Rask.

Boston stáhl ztrátu na vedoucí tým Východní konference Tampu Bay na čtyři body a navíc má dva duely k dobru. Bruins pomohlo zaváhání Lightning, kteří před zraky svých fanoušků podlehli Ottawě 4:7. Floridskému mužstvu nepomohl ani hattrick J.T. Millera a tři nahrávky Stevena Stamkose a Nikity Kučerova, který má v čele kanadského bodování díky 91 bodům čtyřbodový náskok před krajanem Jevgenijem Malkinem z Pittsburghu.

Trefil se i Faksa

Střelecky se prosadil i Faksa, který prvním gólem po 19 zápasech poslal Dallas na ledě Montrealu do vedení. Čtyřiadvacetiletý centr tečoval před brankářem Anttim Niemim tvrdý projektil beka Grega Pateryna.

Canadiens ale převzali iniciativu a v polovině utkání vedli 3:1. Útočník Jamie Benn sice před koncem druhé třetiny snížil, ale v poslední dvacetiminutovce si kanadský celek pojistil výhru 4:2.

Nashville porazil 3:1 Winnipeg a ziskem 100 bodů vyrovnal Tampu. O jedenácté výhře Predators z posledních 12 utkání rozhodla první třetina, v níž domácí nasázeli všechny branky včetně dvou v rozmezí 34 vteřin ve stejné početní nevýhodě. Na jediném gólu Jets se 59. přihrávkou podílel kapitán Blake Wheeler, jenž je tak spolu s Jakubem Voráčkem z Philadelphie nejlepším nahrávačem NHL.