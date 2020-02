Pastrňák, Krejčí a Voráček asistovali, Nečas slaví gól

Winnipeg - Ottawa 5:2 (1:0, 3:2, 1:0) Branky: 38., 40. a 49. Laine, 9. Pionk, 28. Connor - 21. Pageau, 39. Boedker. Střely na branku: 34:27. Diváci: 15.325. Hvězdy zápasu: 1. Laine, 2. Connor, 3. Pionk (všichni Winnipeg). Boston - Arizona 4:2 (0:0, 3:1, 1:1) Branky: 27. a 60. Coyle (na první Krejčí), 33. Bergeron (Pastrňák), 35. DeBrusk (Pastrňák) - 24. Kessel, 41. Chychrun. Střely na branku: 33:31. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Chára, 2. Coyle, 3. T. Rask (všichni Boston). Montreal - Toronto 2:1 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0) Branky: 58. Scandella, 62. Kovalčuk - 42. Tavares. Střely na branku: 30:23. Diváci: 21.302. Hvězdy zápasu: 1. Price, 2. Scandella (oba Montreal), 3. Campbell (Toronto). Tampa Bay - NY Islanders 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) Branky: 21. B. Point, 47. Verhaeghe, 59. Stamkos - 53. Brassard. Střely na branku: 30:18. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. B. Point, 2. Vasilevskij, 3. Cirelli (všichni Tampa Bay). Florida - Pittsburgh 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) Branky: 18. Hoffman, 25. Connolly - 7. Letang, 11. Blugers, 24. Crosby. Střely na branku: 35:22. Diváci: 17.773. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Letang (oba Pittsburgh), 3. Hoffman (Florida). New Jersey - Los Angeles 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) Branky: 26. N. Gusev, 28. Coleman, 31. Palmieri. Střely na branku: 34:37. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu. 1. Blackwood, 2. Palmieri, 3. Coleman (všichni New Jersey). Washington - Philadelphia 2:7 (1:1, 0:3, 1:3) Branky: 19. Oshie (Vrána), 53. Kuzněcov - 16. a 23. Couturier (na obě Voráček), 23. Raffl, 25. J. van Riemsdyk, 43. Aube-Kubel, 46. Konecny, 49. Giroux. Střely na branku: 27:26. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Couturier, 2. Giroux, 3. Elliott (všichni Philadelphia). Columbus - Colorado 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) Branky: 30. S. Jones - 52. Kadri, 56. MacKinnon. Střely na branku: 32:22. Diváci: 19.022. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon (Colorado), 2. S. Jones (Columbus), 3. Grubauer (Colorado). Edmonton - Nashville 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) Branky: 44. a 54. Draisaitl, 40. Chiasson - 13. C. Smith, 38. Bonino. Střely na branku: 36:29. Diváci: 17.212. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. M. Smith, 3. McDavid (všichni Edmonton). St. Louis - Dallas 2:3 v prodl. (2:1, 0:1, 0:0 - 0:1) Branky: 8. a 11. Parayko - 34. a 63. Hintz, 18. Jamie Benn. Střely na branku: 25:34. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Hintz (Dallas), 2. Parayko (St. Louis), 3. Chudobin (Dallas). Vancouver - Calgary 2:6 (2:2, 0:1, 0:3) Branky: 1. Pearson, 19. Gaudette - 5. D. Ryan, 13. M. Tkachuk, 23. Dube, 47. Lucic, 57. Monahan, 58. Rieder. Střely na branku: 27:32. David Rittich odchytal za Calgary celý zápas, inkasoval dvě branky z 32 střel a úspěšnost zásahů měl 92,59 procent. Diváci: 18.871. Hvězdy zápasu: 1. Dube, 2. J. Gaudreau, 3. Backlund (všichni Calgary). Vegas - Carolina 5:6 po sam. nájezdech (2:1, 1:0, 2:4 - 0:0) Branky: 14. Pacioretty, 15. Merrill, 21. Theodore, 43. Stephenson, 57. Eakin - 20. T. Teräväinen, 42. Aho, 45. Haula, 51. H. Fleury, 54. Nečas, rozhodující sam. nájezd Svečnikov. Střely na branku: 38:34. Diváci: 18.417. Hvězdy zápasu: 1. Aho, 2. Williams (oba Carolina), 3. Theodore (Vegas).