Pastrňák měl v exhibici nejlepší mušku. Poprvé soutěžila žena

Hokejový útočník David Pastrňák z Bostonu ovládl v dovednostních kláních před Utkáním hvězd NHL v San Jose soutěž na přesnost střelby. Pět terčů v brance sestřelil dvaadvacetiletý kanonýr při své premiéře na tradiční exhibici v čase 11,09 sekund a předčil kanadského obránce Krise Letanga z Pittsburghu (12,693).

Pastrňák je prvním českým zástupcem na All Star Game NHL po třech letech. Naposledy tuzemský hokej reprezentoval na setkání osobností nejlepší ligy světa v roce 2016 v Nashvillu Jaromír Jágr.

Pastrňák nastoupil na svou disciplínu jako první a pak už jeho čas nikdo ze sedmi dalších účastníků nepřekonal. "Byl jsem trochu nervózní, protože jsem jel tři nájezdy a ani jeden jsem nedal," uvedl Pastrňák, který se neprosadil při soutěži v nájezdech na brankáře. "Možná mi to ulehčily ty obličeje," usmíval se Pastrňák narážce, že na terčích byly podobizny hráčů.

Nechyběla tam ani jeho kreslená karikatura v levém horním rohu. "Samozřejmě každý ten zásah do mého obličeje bolel. Cítil jsem to pokaždé, když mě kluci zasáhli," usmíval se Pastrňák.

S nadsázkou také dodal, že jeho vítězství bylo bolestivé. Byl totiž v úterý na večeři s útočníkem Mathewem Barzalem z New York Islanders a dohodli se, že se v případě úspěchu rozdělí napůl o odměnu 25 tisíc dolarů za triumf v disciplíně. Barzal skončil v soutěži o nejrychlejšího bruslaře třetí.

"Když jsme uzavírali tuto dohodu, netušil jsem, že vyhraju. Naopak jsem si myslel, že uspěje on, protože je opravdu rychlý. Bral jsem to jako jasnou výhru pro mě a nakonec jsem prohrál," smál se Pastrňák.

I při své třetí účasti na Utkání hvězd vyhrál soutěž o nejrychlejšího bruslaře kanadský útočník Connor McDavid z Edmontonu, který objel kolo za 13,378 sekundy a nechal za sebou druhého Jacka Eichela z Buffala o 0,114 vteřiny.

McDavid jako první hráč v historii ovládl bruslařskou soutěž třikrát. Dvojnásobnými vítězi byli Sergej Fjodorov, Mike Gartner, Scott Niedermayer, Peter Bondra a Sami Kapanen.

Kvůli zranění nohy chyběl původně nominovaný kapitán Centrální divize Nathan MacKinnon. Útočník Colorada vynechá i samotný zápas, který se hraje v neděli od 2:00 SEČ.

Místo něj se poměřila s nejlepšími bruslaři Kendall Coyneová Schofieldová, reprezentantka USA, která se tak jako první žena v historii představila v dovednostních soutěžích All Star Game NHL. Jedna z hokejistek, které jinak předváděly fanouškům jednotlivé disciplíny, skončila z osmi účastníků sedmá a předčila časem 14,346 sekundy Claytona Kellera z Arizony.

"Je to zábava. Pokaždé mě to baví v této disciplíně soutěžit. Věděl jsem, že to nebude lehké s mými delšími vlasy," prohlásil McDavid a ocenil Coyneovou Schofieldovou. "Když jsem viděl, jak jede, myslel jsem si, že vyhraje. Je skvělá bruslařka a je pro hokej skvělé, že dokáže konkurovat v takové soutěži," dodala hvězda Oilers.

Stejného vítěze jako loni měla i soutěž kontroly puku. Slalomovou dráhu a další překážky absolvoval opět nejrychleji americký útočník Johnny Gaudreau z Calgary v čase 27,045 sekundy. Druhý skončil Patrick Kane z Chicaga (28,611).

Souboj gólmanů patřil Švédovi Henrikovi Lundqvistovi z New York Rangers, který dokázal neinkasovat ze 12 samostatných nájezdů za sebou. Předčil Rusa Andreje Vasilevského z Tampy Bay, který nepustil osm pokusů v řadě.

Vítěz loňské premiéry soutěže Marc-Andre Fleury z Vegas, který v Tampě Bay nedostal gól čtrnáctkrát za sebou, skončil čtvrtý. Když mu sérii šesti zásahů ukončil Blake Wheeler z Winnipegu pokusem mezi nohy a puk se došoural za brankovou čáru, naoko vztekle zahodil hokejku.

Nejtvrdší střelu předvedl fanouškům v SAP Areně americký obránce John Carlson Washingtonu, který první ze svých dvou pokusů vyslal rychlostí 165,4 kilometrů za hodinu. Druhý skončil kanadský bek Brent Burns ze San Jose (161,9), který při první ráně minul branku.

Při své premiéře na exhibici kraloval podobně jako Pastrňák a Carlson také německý útočník Leon Draisaitl z Edmontonu. Syn bývalého kouče Českých Budějovic, Hradce Králové a Pardubic Petera Draisaitla absolvoval nejrychleji v čase 1:09,088 minuty soutěž na přesnost přihrávek.

Vedle MacKinnona chyběl v dovednostních soutěžích kvůli nemoci také kapitán Pittsburghu Sidney Crosby, který by ale měl v Utkání hvězd nastoupit.