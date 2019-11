Pastrňák neproměnil dva nájezdy, skórovali Chytil a Faksa

NY Rangers - Florida 5:6 po sam. nájezdech (1:2, 4:2, 0:1 - 0:0) Branky: 6. R. Lindgren, 22. Chytil, 26. Skjei, 28. Kakko, 39. Kreider - 19. Barkov, 19. Toninato, 25. Dadonov, 29. Vatrano, 48. B. Boyle, rozhodující nájezd Trocheck. Střely na branku: 34:35. Diváci: 17.464. Hvězdy zápasu: 1. Dadonov, 2. Barkov (oba Florida), 3. Kreider (Rangers). Winnipeg - Dallas 3:2 v prodl. (1:0, 0:2, 1:0 - 1:0) Branky: 20. Laine, 42. Copp, 61. Scheifele - 26. Janmark, 31. Faksa. Střely na branku: 29:28. Diváci: 15.323. Hvězdy zápasu: 1. Copp (Winnipeg), 2. Faksa (Dallas), 3. Scheifele (Winnipeg). Vancouver - New Jersey 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) Branky: 33. Boeser - 12. Simmonds, 13. Bratt (Zacha). Střely na branku: 31:27. Diváci: 18.871. Hvězdy zápasu: 1. Simmonds (New Jersey), 2. Boeser (Vancouver), 3. Blackwood (New Jersey). Detroit - Vegas 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) Branky: 20. Athanasiou (Hronek), 51. Bowey, 60. Mantha - 17. Marchessault, 30. Pacioretty. Střely na branku: 19:19. Diváci: 19.057. Hvězdy zápasu: 1. Mantha (Detroit), 2. Pacioretty (Vegas), 3. Bowey (Detroit). Boston - Philadelphia 2:3 po sam. nájezdech (0:2, 0:0, 2:0 - 0:0) Branky: 46. Heinen, 53. Marchand - 14. Konecny, 18. P. Myers, rozhodující sam. nájezd Farabee. Střely na branku: 28:29. Diváci: 17.193. Hvězdy zápasu: 1. Farabee, 2. Konecny (oba Philadelphia), 3. Marchand (Boston). Chicago - Toronto 5:4 (4:1, 0:0, 1:3) Branky: 6. a 13. P. Kane, 12. Dach, 18. J. Toews, 57. Saad - 17. a 43. W. Nylander, 53. Tavares, 60. A. Johnsson. Střely na branku: 34:57. Diváci: 21.598. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane, 2. Lehner (oba Chicago), 3. W. Nylander (Toronto). Anaheim - Edmonton 2:6 (1:2, 0:2, 1:2) Branky: 4. Rakell, 44. M. Jones - 11., 48. a 54. McDavid, 2. a 28. Nugent-Hopkins, 31. Kassian. Střely na branku: 33:29. Diváci: 16.463. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Nugent-Hopkins, 3. Draisaitl (všichni Edmonton).