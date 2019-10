Pastrňák opět řádil, už je v zámoří nejlepším střelcem

Útočník David Pastrňák vstřelil ve čtvrtečním utkání NHL dvě branky a na jednu přihrál, ale neodvrátil porážku Bostonu s Tampou Bay 3:4 po samostatných nájezdech. Havířovský rodák má na kontě stejně jako James Neal z Edmontonu už osm zásahů a oba jsou nejlepšími střelci soutěže. David Rittich kryl 27 střel a dovedl Calgary k výhře 5:1 nad Detroitem.

Boston dal všechny góly v přesilových hrách. Pastrňák otevřel skóre v desáté minutě, když po přihrávce Patrice Bergerona střílel do odkryté branky. Třiadvacetiletý útočník, který minule zazářil čtyřmi trefami do sítě Anaheimu při výhře 4:2, tak vstřelil pět gólů Bruins v řadě a to se v klubové historii povedlo jen třem hráčům.

Z úniku vyrovnal Brayden Point, ale Boston znovu vedl po krásné kombinaci, v níž po pasu českého útočníka usměrnil puk do odkryté branky Bergeron. Tampa Bay otočila trefami Mathieu Josepha a Kevina Shattenkirka, který si ale v 57. minutě srazil do vlastní sítě Pastrňákovu střelu z otočky.

Pastrňák zaznamenal všech třináct bodů v posledních pěti zápasech (8+5) a v produktivitě soutěže je čtvrtý. Český útočník ale skvělou formu nepotvrdil v nájezdech, ve kterých už nepřekonal Andreje Vasilevského. Jediný gól v rozstřelu dal Steven Stamkos. V sestavě Bostonu scházel David Krejčí, který nedohrál minulé utkání pro zranění v horní části. Nemělo by jít o nic vážného, český útočník už ve středu bruslil.

Rittich pustil stejně jako minulý zápas jen jeden gól. Český brankář inkasoval v polovině zápasu za stavu 2:0, když sice kryl sólový únik Anthonyho Manthy, ale puk neudržel a doklepl ho Darren Helm.

Calgary přidalo zbývající tři góly v rozmezí 44. až 49. minuty. Smolnou situaci prožil u trefy na 4:1 Filip Hronek. Obránce Detroitu chtěl při závaru odehrát puk do bezpečí, ale trefil brusli spoluhráče a následně bekhendem posunul puk do vlastní branky.