Pastrňák opět skóroval, Boston prohrál. Bodovali i další Češi

Útočník Tomáš Nosek nastoupil v NHL k prvnímu utkání po narození syna a podílel se přihrávkou na obratu Vegas se St. Louis z 0:3 na 5:4 v prodloužení. Nejlepší kanonýr soutěže David Pastrňák dal 31. gól v sezoně a stejně jako minule byl jediným střelcem Bostonu, který doma podlehl Edmontonu 1:4. Ondřej Palát asistoval u vítězné branky Tampy Bay, která uspěla v Ottawě 5:3.

Noskovi se před pár dny narodil syn Patrik, kvůli čemuž vynechal předchozí zápas. Tentokrát už nechyběl v sestavě Vegas, které po úvodní třetině prohrávalo s obhájcem titulu 0:3. Golden Knights ale otočili v rozmezí 34. až 50. minuty na 4:3. U vyrovnávací branky byl i český útočník, který přihrál Nicolasi Haguemu, jehož střelu dorazil Nicolas Roy. St. Louis si ještě vynutilo prodloužení, které z úniku rozhodl Chandler Stephenson.

Pastrňák ve čtvrté minutě bleskově využil přesilovou hru, když po rychlém přenesení hry překonal brankáře Mikea Smitha střelou zpoza levého kruhu. Havířovský rodák bodoval podesáté v řadě (5+10) a v čele tabulky střelců má tříbrankový náskok před Austonem Matthewsem z Toronta.

Edmonton ve druhé třetině stav otočil i díky hrubkám bostonských hráčů. Jake DeBrusk chybnou rozehrávkou v obranném pásmu daroval gól Gaetanu Haasovi a Darnell Nurse poté překvapil z ostrého úhlu Jaroslava Haláka. Zbývající dvě branky vstřelili dva nejproduktivnější hráči soutěže Connor McDavid (23+42) a Leon Draisaitl (24+41). Pastrňák ztrácí na oba edmontonské útočníky čtyři body.

"Proti takovým týmům musíte lépe hrát s pukem, protože mají opravdu dobré útočníky. Ale pokud vás musejí nahánět a bojovat o puk, spoustu z nich to frustruje. Tentokrát jsme si při hře s pukem nevedli moc dobře," přiznal útočník Bostonu David Krejčí po třetí prohře za sebou.

V čele Atlantické divize mají nicméně Bruins šestibodový náskok. "Sezona je dlouhá. Věděli jsme, že přijde těžší období, a zdá se, že je tady. Musíme se držet plánu, věřit si a makat v tréninku. Máme dobrý tým, otočí se to," podotkl Krejčí.

Jeho formace v posledních třech zápasech nebodovala, trenér Bruce Cassidy ji proto v průběhu sobotního utkání rozdělil. "Snažil se nás nakopnout a k tomu je někdy potřeba, aby trochu pozměnil složení útoků. Je na nás, abychom se zvedli a něco vytvořili," prohlásil Krejčí.

Tampa Bay prohrávala až do 49. minuty 2:3, ale pak zápas třemi góly otočila. Palát si připsal asistenci u vítězné branky, která padla 90 sekund před koncem z hole Tylera Johnsona. Domácí poté sice ještě netypickým způsobem vyrovnali, ale rozhodčí gól neuznali, protože Colin White dostal puk do branky hlavičkou.

"Byl to momentální nápad. Pokud bych nechal puk dopadnout, mohl se špatně odrazit. Navíc obránce stál u mě. Nebyl jsem si jistý, že by se mi povedlo skórovat. A neznal jsem pravidlo, tak jsem to zkusil," popsal White.

"Už jsem před několika lety viděl, že stejnou věc udělal Shaw, a proto jsem věděl, že branka nebude platit. Osobně si ale myslím, že je to pěkný gól. Něco takového moc často nevidíte," řekl autor vítězné trefy Johnson. Šestou výhru Tampy Bay v řadě zpečetil gólem do prázdné branky Alex Killorn.

Tomáš Hertl a Radim Šimek si připsali po jedné přihrávce u výhry San Jose 3:2 v Columbusu. který v předchozích 12 zápasech bodoval. Po Hertlově pasu dal první gól zápasu z úniku Barclay Goodrow. Šimek asistoval u branky na 2:1, při které Sharks využili chybného střídání domácích hráčů.

Asistence Pavla Zachy nestačila New Jersey, které prohrálo doma s Coloradem 2:5. V dresu vítězů zazářil hattrickem Mikko Rantanen a mezi hvězdy zápasu patřil i Philipp Grubauer, který dostal v brance přednost před Pavlem Francouzem. Německý gólman kryl 28 střel.

Pittsburgh uspěl v Montrealu 3:2 v prodloužení. Stejným výsledkem zdolala i Minnesota doma Winnipeg. Trenéři poražených týmů byli ale přesvědčení, že rozhodující gól neměl platit kvůli bránění ve hře brankáři. "Už na začátku sezony jsem říkal, že tohle je padesát na padesát. Kontakt tam byl, ale záleží na posouzení lidí u videa," řekl kouč Montrealu Claude Julien. "Našeho brankáře faulovali, ale nechci platit pokutu," prohlásil trenér Winnipegu Paul Maurice.