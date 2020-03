Pastrňák se znovu odpoutal od Ovečkina, trefil se i Chytil

Útočník David Pastrňák se v čele tabulky střelců NHL osamostatnil od Alexandra Ovečkina, ale 48. gólem sezony neodvrátil prohru Bostonu 3:5 s Tampou Bay. Trefa Filipa Chytila nestačila hokejistům New York Rangers, kteří doma podlehli New Jersey 4:6. Philadelphia i díky dvěma přihrávkám Jakuba Voráčka porazila Buffalo 3:1 a připsala si devátou výhru v řadě. Kladenský odchovanec, jenž nasbíral v posledních pěti zápasech deset asistencí, byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.

Boston snížil v závěru druhé třetiny z 0:3 na 2:3 a ve 47. minutě se v přesilové hře prosadil Pastrňák. Tvrdou střelou zpoza levého kruhu upravil na 3:4.

Havířovský rodák mohl i vyrovnat, ale jeho sólový únik zastavil Andrej Vasilevskij. Tampa Bay zpečetila výhru při hře domácích bez gólmana, když Nikita Kučerov obral o puk při rozehrávce Davida Krejčího a trefil prázdnou branku.

"První, co se mi z utkání vybaví, je, jak Vasilevskij vychytal Pastrňáka pět minut před koncem," uvedl trenér Tampy Jon Cooper. "Řekl bych ale, že jsme třetí třetinu jinak kontrolovali a moc jsme jim toho nedovolili," podotkl.

Zápas mezi dvěma nejlepšími týmy Východní konference se hrál i tvrdě - Boston obdržel 46 trestných minut a Tampa Bay 48. Do jedné hromadné mely obou pětek se zapletl i Ondřej Kaše. Strkanice vznikla poté, kdy siréna přerušila hru, protože rozhodčí několik sekund předtím přehlídl, že puk při závaru přešel brankovou čáru a Boston tak snížil snížil na 2:3.

V oblasti středového kruhu si Pat Maroon něco vysvětloval se Zdenem Chárou, kterého zezadu krosčekoval Anthony Cirelli a začaly se poté tvořit dvojičky. Kašeho si odchytl Braydon Coburn, oba ale jen sledovali ostatní. Kaše u dodatečně uznaného gólu na 2:3 zaznamenal premiérový bod v dresu Bostonu, za který hrál pátý zápas od výměny z Anaheimu.

Pastrňák si kromě gólu připsal i čtyři záporné body a na ledě byl u prvních dvou branek, které domácí inkasovali v úvodu při vlastní přesilové hře během 62 sekund. "Do hry naší elitní formace na přesilovku se vkradla laxnost. Je to trochu netypické. Ale bude to dobré, příště si na to dají větší pozor," uvedl trenér Bostonu Bruce Cassidy.

Chytilův gól na body nestačil

Chytil, jenž v předchozích sedmi zápasech nebodoval, otevřel v 6. minutě skóre střelou z mezikruží po průniku Juliena Gauthiera. Dvacetiletý český útočník se trefil v sezoně počtrnácté. Rangers zápas ztratili ve druhé třetině, v níž Devils otočili z 1:2 na 5:2. Po dvou brankách vstřelili Kyle Palmieri a Travis Zajac.

Po Voráčkových akcích skóroval pokaždé Claude Giroux. V polovině utkání otevřel skóre, a pak zlomil v 50. minutě stav 1:1. U první trefy český útočník tečoval střelu Travise Sanheima a dostal se k odraženému puku, který poslal osamocenému Girouxovi. U vítězné souhry se kapitán Flyers prosadil po Voráčkově přihrávce z pravého kruhu.

Buffalo, za které po téměř dvou týdnech opět hrál Michael Frolík, nezúročilo střeleckou převahu 39:24. "Nezasloužili jsme si vyhrát. Po celý zápas jsme byli bez šťávy. Podržel nás ale (Carter) Hart. Už jsme si na to zvykli, od začátku roku je jako skála. Má hlavní zásluhu, že jsme do třetí třetiny šli za nerozhodného stavu a že jsme vyhráli," uvedl Voráček.

Ke třetímu gólu pomohla Philadelphii špatná rozehrávka brankáře Cartera Huttona. Flyers se sérií výher vyrovnali bodově Washingtonu, jenž uspěl i díky asistenci Jakuba Vrány v Pittsburghu 5:2. Vrána ukončil čtyřzápasový bodový půst v 17. minutě, kdy v přečíslení našel Nicklase Bäckströma a ten zvýšil na 2:0. Hrdinou byl ale Nic Dowd: výhru Capitals zařídil třemi body za dvě branky a přihrávku, zatímco Ovečkin ani nevystřelil. V sestavě Washingtonu chyběl znovu obránce Radko Gudas, na druhé straně Pittsburgh postrádal zraněného Dominika Simona.

Radim Šimek ze San Jose zažil neobvyklou poslední minutu druhé třetiny v utkání se Ottawou. Český obránce za stavu 1:1 vstřelil gól, ale kvůli kopnutí nohou ho rozhodčí neuznali. O pár sekund později přikryl v brankovišti puk a sudí nařídili trestné střílení, ze kterého se Chris Tierney neprosadil. Neúspěšný aktér nájezdu ale nakonec v prodloužení zařídil kanadskému týmu výhru 2:1.