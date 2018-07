Pastrňák vítá Kováře v NHL. Bude mít nejhorší hůl v lize, napsal

Konečně se dočkal. Český útočník Jan Kovář si poprvé v kariéře zahraje nejslavnější hokejovou ligu světa, v pondělí se dohodl na roční smlouvě s New York Islanders. Jeho odchod do slavného klubu kvitovalo mnoho českých fanoušků, potěšeni jsou i čeští reprezentanti. K novému angažmá poblahopřál svému kolegovi třeba David Pastrňák, jenž si z něj zároveň parádně vystřelil.

První den v týdnu přinesl fanouškům našeho hokeje fantastickou zprávu. Do kanadsko-americké NHL, nejprestižnější soutěže světa, míří další český hráč. Útočník Jan Kovář získal roční kontrakt s newyorským celkem Islanders, jehož dres v minulosti oblékli Robert Reichel či Marek Židlický.

Přestože měl osmadvacetiletý reprezentant několik nabídek od klubů z KHL, kde působil pět sezon, rozhodl se vydat "zámořskou" cestou. "Registrovali jsme zájem několika klubů z kontinentální hokejové ligy, ale Honza se rozhodl jinak. Ví, že měl patrně poslední šanci prosadit se do NHL. Kdyby totiž nyní podepsal další kontrakt v Rusku, už by to se zámořím asi nevyšlo," uvedl hráčův zástupce Vladimír Vůjtek mladší pro web hokej.cz.

Jeho rozhodnutí podepsat kontrakt se čtyřnásobným vítězem Stanley Cupu, u něhož by měl působit v první či druhé formaci, potěšilo kromě příznivců i další české hráče. Jedním z nich je momentálně největší hvězda národního týmu David Pastrňák, který v uplynulé sezoně zaujal nejen fantastickými výkony, ale i svou hokejkou. Ta byla stoupenci označena za nejhůře omotanou hůl v hokejové historii.

So impressive that Pastrnak was able to record 5 points in one playoff game despite having the most disgusting, embarrassing, piece of garbage tape job in the history of organized hockey. pic.twitter.com/T5PeSH3ID2 - The Canadian Game (@ItsCanadasGame) 15. dubna 2018

"Je úchvatné, že Pastrňák dokázal zaznamenat rekordních 5 bodů v jednom utkání play-off, když má nejnechutněji a nejtrapněji omotanou hůl v historii organizovaného hokeje," stálo tehdy v twitterovém příspěvku stránky The Canadian Game.

Možná i proto Kovářovo nové angažmá útočníka Bostonu nadchlo. "Pasta" totiž na svém účtu nejprve svému parťákovi pogratuloval k zisku nového angažmá, načež ukázal světu jeho hokejku. A pořádně tím pobavil všechny uživatele.

Congrats to my real good friend Jan Kovar on signing with islanders all the best for you my friend



Btw- this is his tape job , finally won’t have the worst tape job in a league ! pic.twitter.com/ORhadjOpP8 - davidpastrnak (@pastrnak96) 9. července 2018

"Blahopřeji mému skutečně dobrému kamarádovi Janu Kovářovi k podpisu smlouvy s Islanders. Přeji ti všechno nejlepší, kámo," napsal k přiložené fotografii. "Mimochodem - tohle je jeho dílo, nakonec nebudu mít nejhůře omotanou hokejku v lize," uzavřel vtipně.