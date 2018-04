Pastrňák zakončil základní část gólem, Boston však prohrál

Hokejový útočník David Pastrňák skóroval v posledním utkání základní části NHL, Boston v něm ale podlehl doma Floridě 2:4. Bruins se v případě výhry mohli posunout do čela Východní konference, takto obsadili druhé místo a v úvodním kole play off se utkají s Torontem.

Pastrňák snížil v padesáté minutě na 2:3. V přesilové hře zakončil hezkou souhru celého útoku střelou z levého kruhu do odkryté branky. Havířovský rodák si připsal 35. gól v sezoně. Z českých hokejistů vstřelil v základní části více branek naposledy Jaromír Jágr, který dal 54 gólů v sezoně 2005/06. Od té doby bylo českým maximem 35 branek, které dali ještě Milan Hejduk (2006/07) a Milan Michálek s Radimem Vrbatou (oba 2011/12).

"Měli jsme teď náročný program, ale na to se nechci vymlouvat. Poslední týdny jsme rozhodně nepodávali naše nejlepší výkony," přiznal Pastrňák, se sedmi střeleckými pokusy nejaktivnější hráč zápasu. V závěru mohl ještě vyrovnat, ale v přečíslení českému útočníkovi znemožnil lépe zakončit vracející se Aaron Ekblad a gólman Roberto Luongo střelu v tísni kryl.

Pastrňák před touto sezonou podepsal novou šestiletou smlouvu, která mu zaručuje příjem čtyřicet milionů dolarů. Jedenadvacetiletý útočník se klubu odvděčil vysokou produktivitou - ve srovnání s minulou sezonou se zlepšil ze sedmdesáti bodů (34+36) na osmdesát (35+45) a v základní části byl nejlepším střelcem týmu.

Boston už po 82 sekundách prohrával gólem Henrika Borgströma. Domácí ztrátu smazali v deváté minutě i s přispěním asistence Davida Krejčího. Florida, která o den dříve přišla o šanci postoupit do play off, ale ještě před první přestávkou opět strhla trefou Franka Vatrana vedení na svou stranu. Náskok zvýšil Maxim Mamin a na snížení Pastrňáka odpověděl v předposlední minutě Jevgenij Dadonov.

Nezasloužili jsme si vyhrát, uznal Rask

"Nezasloužili jsme si vyhrát, taková je realita. Zápas jsme nezvládli od úvodního vhazování v hlavách," kritizoval výkon týmu gólman Bostonu Tuukka Rask. "Chybělo nám větší nasazení. Člověk by čekal, že zrovna tohle nám scházet nebude, když jsme ještě mohli vyhrát divizi a konferenci. Ale zlepšili jsme se až ve třetí třetině a to je málo. Potřebovali jsme takhle hrát od začátku," doplnil David Backes, autor první branky domácích.

Florida šla ve druhé polovině soutěže nahoru a vyhrála 25 z posledních 35 utkání. V konečném součtu zůstala za postupovými branami o bod za Columbusem a New Jersey. "Jsme zklamání. Doufali jsme, že nám trochu pomůžou i ostatní týmy, abychom se do play off dostali. Ale myslím si, že spousta z nich si nepřála, abychom šli dál. Nechtěli na nás v play off narazit," prohlásil útočník Floridy Vincent Trocheck.

Ve Východní konferenci tvoří další dvojice v play off Tampa Bay s New Jersey, Washington s Columbusem a obhájce Stanleyova poháru Pittsburgh se utká s Philadelphií. V Západní konferenci se vítěz základní části Nashville střetne s Coloradem, Winnipeg poměří síly s Minnesotou, Vegas s Los Angeles a Anaheim se San Jose. Vyřazovací část začne v noci ze středy na čtvrtek středoevropského času.