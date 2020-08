Pastrňák zářil u výhry Bostonu, Krejčí a Palát jednou asistovali

Útočník David Pastrňák přispěl gólem a přihrávkou v úvodním utkání 2. kola play-off NHL k výhře hokejistů Bostonu 3:2 nad Tampou Bay a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Havířovskému rodákovi připravil branku v přesilové hře David Krejčí, který bodoval v sedmém duelu za sebou. V poraženém týmu si připsal jednu asistenci Ondřej Palát. Vegas odstartovalo sérii s Vancouverem výhrou 5:0.

Skóre v Tampě otevřel v závěru úvodní třetiny šikovnou tečí hostující Charlie Coyle. Druhý gól vstřelil Boston ve 25. minutě po české spolupráci. Krejčí trpělivě hledal na pravé straně prostor pro přihrávku a poté křížným pasem uvolnil Pastrňáka, který zvýšil z levého kruhu střelou bez přípravy. Krejčí během své úspěšné bodové série zaznamenal tři góly a sedm asistencí.

Boston vedl na začátku třetí třetiny už 3:0. Jeho elitní útok výborně napadal a získal puk, který Pastrňák bekhendem posunul na Brada Marchanda. Kanadský útočník bez problémů trefil odkrytou branku. "Nedostanete se daleko, když vaši nejlepší hráči nehrají nejlépe. Jejich lajna nás táhla, sérii odstartovala skvěle. Ale i ostatní si vedli dobře, jen to neodráží střelecká listina," uvedl trenér Bostonu Bruce Cassidy.

Jeho svěřenci prohráli ve skupině o nasazení všechny tři zápasy včetně duelu s Tampou Bay. V play off už ale působí jako tým, který vyhrál základní část. "Vím, že někoho první zápasy trochu znepokojily, ale hrálo se jen o umístění a ve skutečnosti o moc nešlo. Jakmile začalo play-off, přepnuli jsme na vyšší úroveň. Víme, jak se připravit na těžké zápasy a dokázali jsme to i tentokrát," řekl Marchand.

Tampa Bay začala ospale, ale v průběhu zápasu se zlepšovala. V posledních dvou třetinách soupeře přestřílela 27:16 a v závěrečných jedenácti minutách snížila na rozdíl jedné branky. V obou případech se prosadil Victor Hedman střelou od modré čáry. U prvního gólu si připsal asistenci Palát. "V první třetině jsme neměli správně nastavenou hlavu, to byl největší problém. Nešly nám ani nohy," přiznal lídr týmu Tyler Johnson.

Boston zvítězil i ve čtvrtém utkání po odchodu brankářské jedničky Tuukky Raska, který klub opustil z osobních důvodů. Všechny výhry vychytal Jaroslav Halák s úspěšností zásahů 93,6 procenta a gólovým průměrem 1,75. Záda mu kryje Daniel Vladař, který s Bruins podepsal novou tříletou smlouvu. Klub novinku oznámil v průběhu zápasu.

Vancouver vyřadil obhájce poháru

Vancouver vyřadil v prvním kole play-off obhájce Stanleyova poháru St. Louis, ale proti Vegas se na velký odpor nezmohl. Skóre otevřel v úvodní třetině Jonathan Marchessault a své vedení Golden Knights zvýraznili dalšími třemi góly v rozmezí 23. až 37. minuty. Prosadili se Reilly Smith z dorážky, Mark Stone tečí a Alex Tuch z úniku. Pátým gólem vyhnal Max Pacioretty v 51. minutě z branky Jacoba Markströma.

Na druhé straně zlikvidoval Robin Lehner 26 střel a připsal si v play-off první čisté konto v kariéře. Švédský gólman odpověděl výkonem na ledě na kontroverzní obrázek Allana Walshe, který zastupuje druhého brankáře Vegas Marka-André Fleuryho. Agent na svém twitteru zveřejnil snímek, na kterém je jeho klient v pokleku v brankovišti s mečem zapíchnutým v zádech. Na ostří je jméno trenéra Vegas Petera DeBoera.

"Allan je mým agentem dlouho, známe se od mých patnácti. Máme k sobě blízko. Probíráme spolu hokej a celkově život. Všechny hráče, které zastupuje, vždy ochraňuje a pečuje o ně, jak nejlépe dovede. To dělá i u mě. Asi se mě chtěl zastat v situaci, kdy moc nechytám," uvedl pětatřicetiletý Fleury, který je trojnásobným vítězem Stanleyova poháru s Pittsburghem a před dvěma lety dovedl Vegas do finále.

Fleury si o celé záležitosti promluvil s trenérem DeBoerem a generálním manažerem Kellym McCrimmonem. "Mluvil jsem i s Robinem. Je to výborný gólman. Nechovám k němu žádnou zášť. Jsme kamarádi, mám ho rád. Požádal jsem Allana, aby obrázek stáhl a udělal to. Nechci tým rozptylovat. Jsem tady, abychom s týmem vítězili a dosáhli úspěchu. To je základ," dodal Fleury.

Lehner se podle svých slov nad celou situací zasmál a nadchl ho výkon, jakým se hokejisté Vegas v úvodním duelu série prezentovali. "Každý dřel, blokoval střely. Dobře jsme k jejich hráčům přistupovali a nedali jsme jim moc času ani prostoru něco vymyslet. Sérii jsme začali skvěle," prohlásil Lehner, který v letošním play-off vyhrál v šesti ze sedmi utkání.