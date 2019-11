Pastrňák zase válel, Krejčí přihrával. Prosadili se i další

NHL: Buffalo - Minnesota 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) Branky: 57. Montour - 8. a 20. Parise, 26. Brodin, 58. Zucker. Střely na branku: 31:26. Diváci: 15.522. Hvězdy zápasu: 1. Parise, 2. Stalock, 3. Zucker (všichni Minnesota). Florida - Philadelphia 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) Branky: 11. Sceviour, 13. Connolly, 27. Barkov, 31. Huberdeau, 58. Hoffman - 7. Sanheim, 35. Frost. Střely na branku: 26:37. Diváci: 11.515. Hvězdy zápasu: 1. Barkov, 2. Connolly (oba Florida), 3. Frost (Philadelphia). New Jersey - Boston 1:5 (0:2, 1:0, 0:3) Branky: 39. Coleman - 15. a 51. Grzelcyk (na první Krejčí), 15. a 44. Pastrňák (na první Krejčí), 54. Clifton. Střely na branku: 26:28. Diváci: 15.061. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. Grzelcyk, 3. T. Rask (všichni Boston). Pittsburgh - NY Islanders 4:5 v prodl. (2:0, 1:2, 1:2 - 0:1) Branky: 17. a 35. B. Tanev, 12. Rust, 43. Guentzel - 26. a 63. B. Nelson, 24. Beauvillier, 56. Josh Bailey, 58. Pullock. Střely na branku: 31:42. Diváci: 18.411. Hvězdy zápasu: 1. B. Nelson (NY Islanders), 2. B. Tanev (Pittsburgh), 3. Leddy (NY Islanders). Columbus - Montreal 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) Branky: 33. a 55. Dubois, 2. Robinson, 47. Bemström, 52. Jenner - 17. Lehkonen, 25. Armia. Střely na branku: 26:32. Diváci: 14.118. Hvězdy zápasu: 1. Dubois, 2. Korpisalo, 3. Bemström (všichni Columbus). Detroit - Ottawa 3:4 (2:1, 0:3, 1:0) Branky: 10. Fabbri (Hronek), 19. Filppula, 58. Mantha (Hronek) - 4. a 25. Duclair, 26. Pageau, 31. B. Tkachuk. Střely na branku: 38:33. Diváci: 19.156. Hvězdy zápasu: 1. Duclair, 2. Nilsson, 3. Pageau (všichni Ottawa). St. Louis - Tampa Bay 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) Branky: 38. Perron, 47. Sundqvist, 60. Schwartz - 17. Cirelli. Střely na branku: 34:18. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Sundqvist, 2. Perron, 3. Parayko (všichni St. Louis). Nashville - Winnipeg 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Branky: 39. Bonino - 1. Laine, 24. Ehlers. Střely na branku: 39:25. Diváci: 17.165. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck, 2. Ehlers (oba Winnipeg), 3. Bonino (Nashville). Chicago - Carolina 2:4 (0:1, 0:2, 2:1) Branky: 53. E. Gustafsson, 54. C. Murphy - 15. Nečas, 21. A. Svečnikov, 32. Niederreiter, 60. Aho. Střely na branku: 32:33. Petr Mrázek odchytal za Carolinu celý zápas, inkasoval dvě branky z 32 střel a úspěšnost zásahů měl 93,75 procenta. Diváci: 21.325. Hvězdy zápasu: 1. Niederreiter (Carolina), 2. P. Kane (Chicago), 3. A. Svečnikov (Carolina). Dallas - Vancouver 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) Branky: 8. a 30. Jamie Benn (na první Faksa), 34. Fedun, 43. Heiskanen, 44. Dowling, 49. Perry - 32. Horvat. Střely na branku: 31:33. Diváci: 18.198. Hvězdy zápasu: 1. Jamie Benn, 2. Heiskanen, 3. Dowling (všichni Dallas). Calgary - Colorado 2:3 (0:2, 1:1, 1:0) Branky: 38. D. Ryan, 56. Mangiapane - 4. a 19. Burakovsky, 34. Kameněv. Střely na branku: 33:26. David Rittich odchytal za Calgary 58:34 minuty, inkasoval tři góly z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 88,46 procent. Diváci: 18.698. Hvězdy zápasu: 1. Burakovsky, 2. MacKinnon (oba Colorado), 3. D. Ryan (Calgary). Vegas - Toronto 4:2 (0:0, 1:0, 3:2) Branky: 29. Glass, 49. Nosek, 51. Mark Stone, 60. Eakin - 48. Spezza, 53. Hyman. Střely na branku: 37:33. Diváci: 18.292. Hvězdy zápasu: 1. M. Fleury, 2. Glass, 3. Nosek (všichni Vegas). San Jose - Edmonton 2:5 (1:3, 0:1, 1:1) Branky: 10. Labanc, 50. Goodrow (Šimek) - 4. Markus Granlund, 8. Kassian, 20. Khaira, 38. Neal, 47. McDavid. Střely na branku: 35:29. Diváci: 16.147. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Klefbom, 3. Koskinen (všichni Edmonton).