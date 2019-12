Pastrňák znovu úřadoval, pětadvacátým gólem vyrovnal Jágra

Útočník David Pastrňák odstartoval gólem ve třetí třetině obrat Bostonu, který porazil v nedělním utkání NHL hokejisty Montrealu 3:1. Havířovský rodák si 25. gólem upevnil vedení v tabulce střelců. Tolik branek vstřelil v úvodních 27 utkáních naposledy Jaromír Jágr v sezoně 1996/97. Na rozdílovou branku přihrál David Krejčí.

Pastrňák se před pěti dny v Montrealu podepsal druhým hattrickem v sezoně podepsal pod vysoké vítězství 8:1, v odvetě se ale Boston nemohl až do 47. minuty prosadit. Jeho nemohoucnost prolomil až český kanonýr, který převzal na útočné modré čáře puk a z pravého kruhu se trefil přesně do horního růžku.

"Jedním okem jsem viděl obránce, jak se ke mně blíží, a puk směřoval (po přihrávce o mantinel) do středu. Tak jsem vypálil, to byla jediná myšlenka, která mě v tu chvíli napadla," řekl Pastrňák, který vede tabulku střelců o pět branek před Alexandrem Ovečkinem. Zůstává ale nohama na zemi. "Pro mě se nic nemění. Sklopím hlavu a půjdu zase makat," podotkl.

Trenér Bostonu Bruce Cassidy přiznal, že takovou formu českého útočníka před sezonou nečekal. "Samozřejmě jsem věděl, že David může dát hodně hodně gólů. Ale že jich bude mít 1. prosince už 25, by mě nenapadlo. Možná jich mohl mít i třicet, několikrát ho o gól okradli, ale nemyslím si, že by nějaké branky dostal zadarmo," prohlásil.

Krejčí přihrál v přesilové hře Davidu Backesovi, který střelou z mezikruží otočil v 51. minutě skóre. Jake DeBrusk zpečetil sedmou výhru Bostonu v řadě, na kterou se ale vedoucí tým NHL na rozdíl od minulého vzájemného zápasu více nadřel. "Mají dobrý tým. Velmi rychlý a dnes hráli opravdu dobře. Ale drželi jsme se své hry a věřili jsme, že nějaký gól dáme," řekl Pastrňák.

Montreal navzdory solidnímu výkonu prohrál poosmé za sebou. "Hráli jsme dobře v obraně, moc jsme jim toho nedovolili. Bylo vidět, že jsou z toho frustrovaní. Ale vydrželi jsme jen 45, 46 minut," uvedl trenér kanadského klubu Claude Julien.

Dallas padl v Minnesotě

Mikko Koivu ozdobil svůj tisící zápas v NHL gólem v rozstřelu, kterým rozhodl o domácí výhře Minnesoty 3:2 po nájezdech nad Dallasem. Finský útočník, který spojil celou dosavadní kariéru s Wild, připravil i první branku zápasu. Hosté skóre otočili, ale v 58. minutě vyrovnal Zach Parise.

"Je to jen jeden zápas, ale pro mě určitě výjimečný. Člověk chtěl hrát dobře a vyhrát, ale nebylo jednoduché se soustředit jen na hru. V rozstřelu jsem zvolil to, co mi jde," řekl Koivu, který uspěl ve čtvrté sérii s bekhendovým zakončením. "Ani nevím, proč jsem ho vybral. Původně jsem to neměl v plánu, protože se v rozstřelu neprosadil asi dva roky. Ale byl to jeho den," řekl trenér Minnesoty Bruce Boudreau. V dresu poražených nebodoval Radek Faksa ani Roman Polák.

Úderná dvojka Edmontonu Connor McDavid a Leon Draisaitl zařídila výhru 3:2 ve Vancouveru. Oba už překonali jako první v sezoně hranici 50 bodů. Draisaitl otočil dvěma góly stav z 1:2, McDavid si připsal dvě přihrávky a vede produktivitu soutěže s bilancí 19 branek a 32 asistencí. Německý útočník má o gól méně (18+32). Pastrňák je čtvrtý (25+17).