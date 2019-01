Philadelphia vzala body Bostonu. Nepomohl ani gól Pastrňáka

Hokejisté Bostonu vedli ve středečním utkání NHL po gólu Davida Pastrňáka a asistenci Davida Krejčího na ledě Philadelphie 2:0, ale nakonec prohráli 3:4. Na obratu domácích se podílel jednou přihrávkou Jakub Voráček. David Rittich pustil čtyři góly z 23 střel a Calgary podlehlo doma Buffalu 3:4 v prodloužení.

Pastrňák dal první gól zápasu, když po křížném pasu Toreyho Kruga skóroval v přesilové hře střelou z první do odkryté branky. V desáté minutě založil Krejčí druhou gólovou akci, kterou zakončil Peter Cehlárik. V té chvíli ještě Philadelphia ani nevystřelila. "V první třetině jsme nehráli vůbec dobře," přiznal trenér Scott Gordon. Za stavu 1:0 nedotáhl v úniku bekhendový blafák Pastrňák a dál má na kontě 27 gólů.

V úvodní třetině přesto snížil Oskar Lindblom a Sean Couturier čistým hattrickem otočil na 4:2. U vyrovnávací branky asistoval Voráček, jehož ránu Couturier tečoval. Cehlárik už jen v předposlední minutě zdramatizoval zápas, ve kterém Boston nezúročil střeleckou aktivitu (42:19). "Měli jsme dobré šance, přečíslení, ale na rozdíl od nich jsme je nezakončili gólem. Proto to dopadlo takhle," řekl kouč Bruce Cassidy.

Philadelphia vyhrála po měsíci dva zápasy za sebou. "Je to důležité vítězství, obzvlášť cenné je, jak jsme zareagovali na stav 0:2. Ukázali jsme vnitřní sílu i nějaký pokrok," těšilo Couturiera, který vstřelil hattrick v základní části poprvé. V play off dal tři góly v jednom zápase už dvakrát. "Nad takovými věcmi nepřemýšlíte. Jsou večery, kdy vám to padá ze všeho. Třeba můj poslední gól byla taková polostřela, polopřihrávka."

Ke klíčovým okamžikům zápasu patřilo i ubráněné pětiminutové oslabení Philadelphie za stavu 3:2. "Nejdůležitější bylo, že jsme jim po přechodu do našeho pásma nedali ani kousek prostoru. Naši obránce hned vytvářeli tlak na hráče s kotoučem, takže nedokázali nic vymyslet," řekl útočník Flyers Scott Laughton.

Rittich inkasoval poprvé v polovině utkání, když ho ze sólového úniku obelstil bekhendovou kličkou Evan Rodrigues a vyrovnal na 1:1. Calgary se v úvodu třetí třetiny opět ujalo vedení, ale Buffalo v rozmezí 48. až 51. minuty obrátilo skóre dvěma střelami od modré čáry. V prvním případě nechtěně přizvedl puk mimo dosah českého gólmana Michael Frolík, u druhé trefy měl Rittich zakrytý výhled.

"Líbilo se mi, jak jsme hráli. Ve třetí třetině měli jen dvě střely, bohužel obě skončily v naší síti," řekl kouč Calgary Bill Peters. Lídr Západní konference si ještě vynutil prodloužení, ve kterém ale překonal Ritticha zblízka Jack Eichel. Kanadský klub tak neprodloužil sérii pěti výher, z nichž čtyři vychytal český brankář.

Přesto Calgary zvýšilo náskok v čele konference na dva body, protože San Jose podlehlo na ledě Arizony 3:6 a prohrálo poprvé od novoročního utkání. Útočník San Jose Tomáš Hertl, který o den dříve zaznamenal hattrick, vyšel tentokrát naprázdno. K tomu si připsal tři záporné body.

Matt Duchene chyběl Ottawě předchozí tři zápasy, aby byl na blízku své ženě Ashley při narození jejich prvního dítěte. A v prvním utkání jako otec se blýskl dvěma góly a asistencí, kterými pomohl k výhře 5:2 nad svým bývalým klubem Coloradem.