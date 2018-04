Philadelphie se po debaklu oklepala. Přispěl k tomu i Voráček

Hokejisté Philadelphie se oklepali z debaklu 0:7 v Pittsburghu na úvod play-off NHL, s přispěním asistence Jakuba Voráčka vyhráli na ledě soupeře 5:1 a vyrovnali stav série na 1:1. Výhodu domácího prostředí využil stoprocentně Winnipeg, jenž porazil Minnesotu 4:1 a vede na zápasy 2:0. Totéž platí pro hráče Vegas, kteří souboj s Los Angeles rozhodli až ve druhém prodloužení (2:1).

Trenér Philadelphie Dave Hakstol po středečním debaklu neudělal žádnou změnu v sestavě. Flyers se dostali do dvoubrankového trháku na přelomu první a druhé třetiny. Skóre otevřel Shayne Gostisbehere v přesilové hře střelou od modré čáry a druhou trefu přidal se štěstím Sean Couturier, jehož přihrávka se od hole gólmana Matta Murrayho odrazila do vzduchu a od těla Krise Letanga do branky.

Dvě velké šance na snížení zahodil ještě v prostřední části Sidney Crosby. Samostatný únik mu zneškodnil gólman Brian Elliott a podruhé lídr Pittsburghu netrefil odkrytou branku, do níž poté z frustrace sekl hokejkou. "Jednu z těch dvou šancí jsem měl proměnit. Za stavu 1:2 by to byl úplně jiný zápas. Tohle byl zlomový bod utkání," přiznal Crosby.

Hosté se uklidnili v úvodu závěrečné třetiny dalšími dvěma góly. U branky na 4:0 si připsal asistenci Voráček, když v přesilové hře přihrál puk k levé tyči Couturierovi a ten úžasnou zadovkou uvolnil na druhé straně Nolana Patricka. Dvojka loňského draftu pohodlně skórovala do prázdné branky. Pittsburgh sice vzápětí snížil, ale v závěru při power play znovu inkasoval. Philadelphia porazila rivala v této sezoně až na šestý pokus.

"Před startem série nám nikdo nevěřil a nedával velké šance, že postoupíme. Nevím, zda tento zápas něco změní na jejich názoru, ale ukázali jsme, co v nás je. Jsme ve hře," těšilo Hakstola. Pochybovače umlčel také Elliott, který byl minule po pěti gólech střídán Petrem Mrázkem. Tentokrát kryl 34 střel.

Na druhé straně Murray kapituloval v play-off poprvé od loňského druhého finálového zápasu. Inkasoval po téměř 226 minutách, to je ve vyřazovací části čtvrtá nejdelší neprůstřelnost od roku 1990. "Dnes to bylo jen o proměňování šancí. Jinak jsme hráli dobře," podotkl Murray, který si v pátek připsal jen patnáct zákroků.

Na první gól se ve Winnipegu čekalo až do poloviny zápasu a stál za to. Domácí obránce Tyler Myers zariskoval a jako poslední hráč zvolil kličku, kterou se dostal do střelecké pozice a přesně zamířil z pravého kruhu ke vzdálenější tyči. Zbývající tři branky přidali Wild, kteří soupeře přestříleli 44:17, v rozmezí 48. až 58. minuty. Hosté poté alespoň připravili o čisté konto Connora Hellebuycka.

"Snažíme se hrát jednoduše a vše házet na bránu," popsal úspěšnou taktiku Winnipegu Patrik Laine, který zvyšoval na 4:0. Jets také vyhrávají hodně osobních soubojů, proto často kontrolují puk. "Mám pocit, jako bychom tři čtvrtiny zápasu hráli v naší třetině. Takhle těžko vyhrajeme. Musíme najít způsob, jak hrát častěji u nich. Musíme předvést mnohem lepší výkon než první dva zápasy," podotkl útočník Minnesoty Zach Parise.

Ve Vegas padla v minulém utkání jediná branka, u které asistoval Tomáš Nosek, a také tentokrát dominovaly obrany. V základní hrací době se oba týmy prosadily v přesilových hrách. První proměnil v úvodní třetině domácí Alex Tuch, za hosty vyrovnal v prostředním dějství obránce Paul LaDue. Na další gól se čekalo až do 96. minuty, než se z úniku trefil Erik Haula a zúročil téměř dvojnásobnou střeleckou převahu domácích (56:30).

V prodloužení se do dvou šancí dostal i Nosek a pro tým vybojoval v 88. minutě přesilovou hru. Los Angeles ale držel výbornými zákroky Jonathan Quick, a byť týmu chyběli tři obránci ze základu, tak hlavní problém má v ofenzivě. Útočníci ve dvou zápasech ve Vegas neskórovali.