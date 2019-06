Pittsburgh by se rád zbavil své hvězdy. Zda odejde, záleží na ní

Ještě ani neskončila sezona a týmy už zbrojí na tu další. V hokejové NHL během letního přestupového období několik hráčů změní působiště, což vyvolá nejedno pozdvižení. Jedno takové se chystá u patrně nejlepšího celku poslední dekády - Pittsburghu Penguins. Ti se pokusí vyměnit stárnoucího a drahého Phila Kessela.

Americký střelec byl při tom jedním ze základních stavebních kamenů úspěšného týmu Tučňáků, kteří v letech 2015/16 a 2016/17 dokázali obhájit Stanley Cup. Navíc se okamžitě od příchodu stal miláčkem fanoušků, kteří si z něj pro jeho postavu dělali často srandu vtipy týkající se hotdogů, pro které má hokejista slabost.

I think is the greatest card ever made @UpperDeckHockey pic.twitter.com/uWXZUtcouB - R.J. Kowalski (@GreentreeSC) 14. února 2018

Když ale Pittsburgh vypadl v letošním play-off v prvním kole s New Yorkem Islanders, aniž by dokázal zvítězit, zvedla se vlna nevole. Jak od příznivců, tak od vedení. Klub s nejvyššími ambicemi, se světovými hvězdami kalibru Crosbyho, Malkina, Letanga nebo právě Kessela zkrátka nesmí skončit tak brzy, a navíc tak potupně (0:4 na zápasy). Jeho místo v první přesilové formaci by se zmíněnými hráči vyplnil nejlepší střelec týmu tohoto ročníku Jake Guentzel.

A tak se začaly množit spekulace o částečné přestavbě. Jelikož kapitán Crosby je nedotknutelný, v ohrožení byli ostatní lídři týmu, které mají vysokou cenu. O Malkina měl údajně zájem NY Rangers, ale z něj nakonec sešlo. Nejpravděpodobněji se jeví odchod dvaatřicetiletého Phila Kessela.

První problém je, že má ve smlouvě zabudovanou klauzuli o nevyměnitelnosti. To znamená, že sám hráč si může říci, do jakého týmu chce a do jakého ne. Druhý zádrhel může být jeho mzda, ta zatěžuje platový strop částkou 6,8 milionů dolarů.

Bude se vůbec Kesselovi chtít odcházet?

Dle vždy skvěle informovaného kanadského novináře Boba McKenzieho se však již schylovalo k výměně mezi Pittsburghem a Minnesotou. Celkem se mohli stěhovat dva hokejisté z každého týmu. Jmenovitě se mělo jednat právě o Kessela a obránce Jacka Johnsona (32 let) za útočníky Jasona Zuckera (27 let) a Victora Raska (26 let) z Wild.

Jenže, kosa narazila na kámen. "Při prvním pokusu o trejd Kessel Penguins vzkázal, že se své klauzule o nevyměnitelnosti nevzdá. Do Wild se mu nechce," měl se nechat slyšet autor 82 bodů ze stejného počtu odehraných zápasů v základní části letošní sezony.

Tudíž se budoucnost řeší dál. O hráče se prý zajímají také v Arizoně, kde by se snajpr, jenž je slavný kvůli své nechytatelné střele zápěstím, stal jasnou hvězdou mladého a talentovaného celku, který se letos jen o vlásek nepodíval do vyřazovacích bojů. Navíc tam trénuje Rick Tocchet, se kterým má Kessel více než vřelý vztah.

Samozřejmě, vše může skončit úplně jinak. Ve hře je i setrvání amerického střelce v současném prostředí. "Stanovisko Pittsburghu je takové, že když nevyjde výměna Zuckera, prostě si řeknou, že to nevyšlo. Zas tak by jim nevadilo si ho nechat,” nastínil další možnost McKenzie. Jak ale bude hrát hokejista, kterého se chtěl jeho zaměstnavatel zbavit? Takové situace nekončí vždy dobře.

Jak to dopadne, se teprve uvidí. Určitou obměnu kádru by ale Penguins potřebovali. Jak bylo vidět v letošním play-off, z minulosti nelze žít věčně.

Sestřih několika krásných gólů Kessela v Pittsburghu: