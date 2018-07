Plekanec míří zpět do Montrealu

Útočník Tomáš Plekanec se vrací do Montrealu. Podle Pierra LeBruna z kanadské televizní stanice TSN se pětatřicetiletý český hokejista dohodl s Canadiens na roční smlouvě.

Plekanec strávil v Montrealu celou svou kariéru v NHL až do konce února, kdy jej získalo Toronto. Kladenskému odchovanci chybějí v zámořské lize jen dva zápasy do magické tisícovky a netajil se tím, že by ji rád překonal v dresu Canadiens.

"Strašně bych se chtěl vrátit do Montrealu. To je moje priorita. Je to můj domov. Probírali jsme tuhle variantu, když jsem byl v únoru vyměněný (do Toronta)," řekl Plekanec před měsícem rozhlasové stanici TSN Radio Montreal 690.

Plekancovi vypršela dvouletá smlouva na 12 milionů dolarů, nový kontrakt zkušeného centra zřejmě zdaleka tak lukrativní nebude.