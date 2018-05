Plekanec vyhlíží návrat do Montrealu, čeká na postoj klubu.

Zkušený hokejový útočník Tomáš Plekanec potvrdil kanadským médiím svoji touhu vrátit se po krátkém působení v Torontu do Montrealu. Za tamní Canadiens odehrál před letošní výměnou k rivalovi celou předchozí kariéru v NHL. S přelomem června a července se může stát nechráněným volným hráčem.

Pětatřicetiletý Plekanec plánuje patrně poslední sezonu v zámoří a má naprosto jasno, kde by ji chtěl prožít. "Jak už jsem řekl dříve, strašně bych se chtěl vrátit do Montrealu. To je moje priorita. Je to můj domov," uvedl Plekanec pro TSN Radio Montreal 690. "Probírali jsme tuhle variantu, když jsem byl v únoru vyměněný (do Toronta)," dodal ceněný centr.

Touha po obnovení dlouholeté spolupráce je podle všeho oboustranná. "Generální manažer Marc Bergevin tehdy říkal, že by mě tu měli rádi zpátky. Tak se věci nyní mají. Ale jak jsem už dříve zároveň zmínil - věci se mění a týká se to i plánů na další sezonu. Uvidíme, jak bude vše vypadat na konci června," konstatoval Plekanec.

Během působení v NHL, kde oblékal dres Canadiens stabilně od sezony 2005/06, si uznávaný útočník s výbornou defenzivní hrou připsal v základní části 998 utkání a 607 bodů za 232 gólů a 375 asistencí. Chybí mu jen dva starty k naplnění tisícovky odehraných zápasů. V 94 bitvách play off přidal 53 bodů díky 18 brankám a 35 nahrávkám.

V 17 zápasech dlouhodobé fáze za ambiciózní Maple Leafs si připsal dvě nahrávky, ale pak v sedmi vystoupeních v sérii 1. kola play off proti Bostonu stihl dva góly a dvě asistence.

"Myslím, že trenér Claude Julien mě velmi dobře zná. Dobře ví, čím mohu pomoci týmu. To samé samozřejmě i Marc (Bergevin). Jsem si jistý, že když bude ta šance na návrat, oni vědí, jakou roli mohu zastat. Je to teď opravdu jen na nich, tak uvidíme, jak to dopadne," podotkl Plekanec.

Juniorský mistr světa z roku 2001 se po letošním mistrovství světa v Dánsku rozloučil s reprezentací, takže nezkompletuje medailovou sbírku, v níž jsou stříbro (2006) a dva bronzy (2011 a 2012). Po případném návratu do Montrealu má ještě plán zakončit hráčskou kariéru v Kladně. "Moc rád bych si zahrál ještě jednu sezonu doma, v mém rodném městě," řekl Plekanec.