Počet gayů v NHL? Nula! Přicházíme o talenty, zlobí se mistr světa

Švédský hokejový brankář Anders Nilsson se rozmluvil o zásadním tématu současnosti: homofobii v profesionálním hokeji. Nejlepší brankář letošního MS tvrdí, že díky diskriminaci gayů přichází nejen Švédsko, ale celý svět o talentované hokejisty.

Možná to tak na první pohled vypadá, ale ne, Nilsson není gay. Má manželku a dva syny. Téma homosexuálů v hokeji se však velmi pečlivě věnuje a rád by současný pohled změnil. Jako důkaz slouží duhová vlaječka na jeho masce, která signalizuje podporu gayům.

"Je potřeba veřejně homosexuály podporovat, mnoho mých blízkých přátel se doma bálo říci, jak na tom s orientací jsou, to je přece úplně špatně," vyjádřil se Nilsson pro vyhlášený švédský magazín Aftonbladet.

"Myslím si, že kdybych byl homosexuál, kvůli tlakům a všemožným narážkám bych vrcholový hokej nikdy nehrál. Skončil bych někdy v žácích, "macho" kultura je v našem sportu až nesnesitelná," zdůraznil nespokojenost se situací, jenž panuje v současném hokeji.

Anders Nilsson puts hockey's homophobic culture on blasthttps://t.co/aHCU87rxeK pic.twitter.com/d0YxbwiGK6 - Yahoo Sports NHL (@YahooSportsNHL) 14. srpna 2018

Osmadvacetiletý brankář uvedl konkrétní příklady, které mu vadí. Nelíbí se mu hlavně narážky mířící na opačně orientované hokejisty. "Zaskočilo mě, jak často moji spoluhráči sahali ke slovům jako teplouš, nebo buzna. Teď mluvím o svých úplných začátcích, o švédských mládežnických ligách. V současné NHL je takováto mluva nepřípustná, ale ona už ani není potřeba. Žádní gay hokejisté se na tak vysokou úroveň hraní nemohli dostat," popsal své zážitky z mládí.

Gólman, který chytá v NHL za Vancouver Canucks, vyvrací, že týmy mají na soupisce několik homosexuálů. "Pokud někdo tvrdí, že v každém NHL týmu jsou v současné době tři až čtyři gayové, musím oponovat. Je to nesmysl, skončili už mnohem dříve, když byli mladí. Neexistuje nikdo, kdo by se k opačné orientaci veřejně přihlásil a chtěl pokračovat v hraní. Raději se stáhne do ústraní. Je to úsměvné především proto, že se neustále tvrdí, jak je týmový sport, hokej nevyjímaje, plný sounáležitosti. Je to pravda, pokud jste ale jiní, zažíváte v kabině těžké časy a žádnou zábavu na hřišti si tedy rozhodně neužíváte," zlobí se.

Slova bývalého strážce svatyně Edmontonu nebo St. Louis dokazuje jeden vážný fakt. Zámořské profesionální ligy jako NBA, NFL či MLB už několik případů "odhalení" prožily. NHL jako jediná ještě ne! Nejslavnější hokejová liga na světě zůstává stále bez sportovce, který by se k opačné orientaci přiznal. Se svým comingoutem nepřišel dokonce ani žádný z bývalých hráčů.

Přicházíme o nové hvězdy jako je Crosby nebo McDavid

"Proč je tato diskriminace problém? Protože kvůli ní ztrácíme hráče, kteří by třeba v budoucnu mohli být dalším Sidney Crosbym, Connorem McDavidem nebo Waynem Gretzkym," řekl vítěz loňské ankety Heterosexuál roku, kterou vyhlašovala švédská webová stránka LGBTQ.

"Prostě přicházíme o talenty. Rodiče si to uvědomují, vědí, jak to v hokejových klubech funguje, když jste homosexuál. Že vás nečeká nic lehkého, spíše naopak, že je to pěkně drsná kultura. A proto své děti, byť ještě neví, zda budou gay či ne, do hokejového prostředí raději ani nepřivedou. Ztrácíme svou hokejovou hrdost, toto nastavení se musí změnit," doplnil na závěr.

Budou slova vynikajícího brankáře něco znamenat? To ukáže pouze čas.