Pomátl se? Útočník Montrealu při debutu zbil soupeře do krve

Hrubost a šílenství. Posila Montrealu Max Domi ve svém prvním utkání za nový klub všem ukázal, že nehodlá být v nejslavnější hokejové lize světa jen tak pro parádu. Ba naopak. Na začátku poslední části se opřel do floridského obránce Aarona Ekblada, jemuž po napadení začala téct krev.

Má to v genech. Tie Domi, otec Maxe, byl ve své době jedním z nejvyhlášenějším bitkařů v kanadsko-americké NHL. A jak ukázal středeční přípravný zápas mezi Montrealem a Floridou, jeho syn se potatil. Hned při svém prvním utkání za nový klub si totiž vyšlápl na soupeře.

Běžela první minuta poslední třetiny, když se po lehkém souboji opřel do kanadského beka Aarona Ekblada. Ačkoli floridský mladík o šarvátku nejevil sebemenší zájem, o rok starší Domi jej udeřil pěstí do obličeje a způsobil mu krvavé zranění.

Zatímco držitel zlaté medaile mistrovství světa 2016 vyfasoval trest do konce utkání, Ekblad okamžitě po závěrečné siréně podstoupil vyšetření. To naštěstí vyloučilo otřes mozku. I přesto ale agresor schytal u fanoušků i protihráčů kritiku. "Tohle se nedělá. Soupeře musíte respektovat, když se nechce prát, není důvod sundávat rukavice a praštit někoho do obličeje. Choval se bezohledně," řekl třeba gólman Panthers Roberto Luongo.

Domi, který byl v loňské sezoně nejtrestanějším bruslařem Arizony, se nyní bude muset modlit, aby nedostal dodatečný trest od disciplinární komise. Ten však s největší pravděpodobností přijde.