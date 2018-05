Postup po 20 letech! Washington vyhrál v Tampě a je ve finále

Hokejisté Washingtonu se po dvaceti letech probojovali do finále Stanley Cupu, ve kterém vyzvou nováčka NHL z Vegas. V rozhodujícím sedmém duelu finále Východní konference porazili Tampu Bay 4:0. Vítězný gól vstřelil kapitán Alexandr Ovečkin, dvakrát se prosadil útočník André Burakovsky. Brankář Braden Holtby podruhé za sebou udržel čisté konto. Finálová série, která určí zbrusu nového vítěze NHL, začne v pondělí 28. května na ledě Golden Knights.

Už nedělní postup Vegas přes Winnipeg rozhodl o tom, že se v této sezoně rozšíří dosavadní počet 24 českých vítězů Stanleyova poháru. Na straně Capitals hrají obránce Michal Kempný a útočník Jakub Vrána, za Golden Knights nastupuje v útoku Tomáš Nosek.

Do kádru Washingtonu patří i bek Jakub Jeřábek, který by ale k tomu, aby se mohl stát držitelem prstenu za vítězství, musel ve finále nastoupit alespoň do jednoho zápasu. Podobně je na tom i útočník Vegas Tomáš Hyka, jenž po vyřazení farmářského celku Chicago Wolves v play off AHL zámoří opustil a posílil české hokejisty na mistrovství světa v Dánsku.

Ovečkin zařídil vedení Capitals už po 62 sekundách hry. Útočník Tom Wilson ve středním pásmu složil na zem Chrise Kunitze, zavezl puk do útočné třetiny, přenechal ho Jevgeniji Kuzněcovovi a nejproduktivnější hráč play off nabil Ovečkinovi na střelu z první. Kuzněcov bodoval v desátém utkání v řadě a bilanci si vylepšil na 24 bodů, Ovečkin si díky 22. bodu stanovil osobní rekord v bojích o Stanley Cup.

"První gól byl velmi důležitý. Po něm se aktivita přelila na naši stranu. Holts byl dneska nepřekonatelný, chytal výjimečně. Všichni se na výhře podíleli, každý se obětoval. Zasloužili jsme si vyhrát," řekl Ovečkin.

Na jeho trefu mohl ve čtvrté minutě v přesilové hře navázat Vrána, ale orazítkoval brankovou konstrukci. Na počátku druhé třetiny měl blízko k vyrovnání zadák Victor Hedman, ale jeho ostrý projektil se od brusle Larse Ellera odrazil jen do tyče. Vzápětí si švédský obránce najel až před Holtbyho, položil si ho na zem a přihrál před odkrytou branku, avšak najíždějící Yanni Gourde v obležení beků Brookse Orpika a Chrise Djoose nedokázal puk doklepnout do sítě.

Druhá gólová radost hostů přišla v 29. minutě. Eller ve středním pásmu naslepo nahodil kotouč do obranné třetiny Lightning přímo na Dana Girardiho. Domácího zadáka ale o puk připravil Burakovsky, který zamířil přesně na vzdálenější tyč. Křídelní útočník Capitals se v tomto play off prosadil poprvé.

V 37. minutě přidal Burakovsky třetí trefu Washingtonu. Obránce John Carlson mu přihrál do středního pásma odrazem o mantinel a třiadvacetiletý Švéd samostatný únik zakončil střelou mezi Vasilevského betony. Konečné skóre stanovil v 57. minutě gólem do prázdné branky při power play Lightning centr Nicklas Bäckström. Capitals dokázali v Tampě uspět třikrát ze čtyř zápasů.

Washington, který hraje v NHL od roku 1974, je ve finále podruhé v historii. V roce 1998 Capitals podlehli Detroitu 0:4 na zápasy. Hvězdnému Ovečkinovi trvalo třináct sezon, než mužstvo dotáhl do finále. "Jsem dojatý. Na tuhle chvíli jsme čekali hodně dlouho," uvedl ruský kanonýr.

"Podle mě víme, co to znamená být tým a co obnáší vítězství. V minulosti jsme byli papírově silnější, ale v tomhle mužstvu zná každý svou roli, každý přikládá ruku k dílu a všichni spolu vycházejí. Ještě nikdy jsem nehrál za tým, kde by si hráči navzájem tolik věřili a nehádali se," řekl Holtby, jenž si druhou nulu po sobě vysloužil díky 29 zákrokům.

Tampě Bay, nejofenzivnějšímu mužstvu základní části, zlomila vaz střelecká impotence, která trvala bez 33 sekund 160 minut. Lightning se v sérii naposledy prosadili v 21. minutě pátého duelu.

"V předchozí sérii jsme Bostonu při hře pět na pět nic nedovolili. Washington nám udělal to samé," řekl kapitán floridského celku Steven Stamkos. "Pár dnů bude trvat, než porážku strávíme. Je těžké zabývat se pozitivy a tím, jak dobrá sezona to byla. Na první pohled se to nezdá, když máte takové mužstvo a přitom nedokážete zvítězit. Mysleli jsme si, že na to máme. Je to pocit prázdnoty," dodal kanadský útočník.

"Z osobní zkušenosti vím, že když se dostanete takhle daleko, potřebujete, aby vám vycházely brejky. Neustále jsme tlačili, ale oni se dostali do brejků, když je potřebovali, zatímco my ne. Asi si je vysloužili i proto, že mají sakra dobrý tým. Dali nám pořádně zabrat. Blahopřeji jim," prohlásil trenér Lightning Jon Cooper.