Přání smrti a kyberšikana. Manželka hvězdného Karlssona trpí

Tak tomu se říká podpásovka. Místo hokeje se v Ottawě řeší obrovský skandál uvnitř týmu. A možná ani ne tak v kabině jako mezi nejbližšími příbuznými hráčů. Partnerka útočníka Mikea Hoffmana si totiž údajně vzala na paškál manželku hvězdného beka Erika Karlssona a prostřednictvím sociálních sítí ženu terorizovala. Měla jí dokonce přát i smrt. Melinda Karlssonová nakonec předala vše úřadům. Ve sporu hrají hlavní roli urážky a kyberšikana. Jak velký spor dopadne?

Mělo se to dít už od podzimu loňského roku, když Melinda a Erik Karlssonovi oznámili, že čekají dítě. Jejich novina odstartovala lavinu. Lavinu vzkazů na sociálních sítích, které měla údajně na svědomí Monika Caryková, snoubenka Karlssonova spoluhráče z Ottawy Mikea Hoffmana.

Ta si měla dle stanice TSN založit hned několik fiktivních účtů, z nichž pravidelně zasypávala partnerku hvězdného beka urážkami a výhružkami. "Monika Caryková několikrát vyslovila přání, aby naše nenarozené dítě zemřelo. Přála mi smrt, a mému manželovi zase to, aby se někdo "postaral" o jeho nohy. Aby mu ukončil kariéru," řekla ke skandálnímu chování své protivnice.

Když navíc Karlssonovi o miminko přišli, objevil se na sociálních sítích další nechutný vzkaz. "Je mi líto toho děťátka, které nedostalo šanci, jelikož Melinda každý den polyká prášky proti bolesti."

Pohár trpělivosti tak nakonec přetekl a Melinda podala oznámení příslušným orgánům. Carykovou obvinila hlavně z kyberšikany. Caryková a Hoffman ale nařčení odmítají. ""Na 150 procent mohu ujistit, že já ani moje snoubenka Monika nejsme žádným způsobem zapojeni do věcí, které jsou uvedeny v obvinění. Plně souhlasíme, že kyberšikana je nepřípustná. Nabízíme maximální pomoc k vypátrání toho, kdo má tohle všechno na svědomí. My s tím nemáme nic společného. Nemáme co skrývat," řekl útočník podle TSN.

Zástupci Senators se postavili za hvězdného zadáka a hodlají celou záležitost náležitě prošetřit. "Uděláme všechno, abychom zachovali bezpečnosti a ochránili soukromí našich hráčů i jejich rodin," uvedli v tiskovém prohlášení.

Dlouho se spekulovalo o tom, že by Karlsson mohl šatnu Ottawy opustit, teď to ale vypadá, že se bude pakovat spíš Hoffman, jemuž skončila smlouva. Připustil to i jeden z jeho agentů Robert Hoover. "Po tom všem je těžko představitelné, že by oba hráči nadále seděli v jedné šatně a jejich partnerky se potkávaly v místech pro rodinné příslušníky. Pravděpodobně to bylo mezi oběma ženami, nikoli mezi hráči. Ale to na věci nic nemění," odhalil.

Čeho se příslušné úřady dopátrají? Dopustila se Monika Caryková skutečně něčeho takového, nebo ji způsobil ve světě sociálních sítí velký průšvih někdo jiný? U Senators bude léto ještě hodně zajímavé.