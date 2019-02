Přece nevyměním nejlepší hráče, hájí manažer překvapivé tahy

Nikdo jiný nepoutá na sebe v zámoří takovou pozornost jako on. Finský generální manažer Columbusu Jarmo Kekäläinen se o ní zasloužil díky svým tahům při uzávěrce přestupů v hokejové NHL. K očekávané výměně dvou hvězdných Rusu v kádru Blue Jackets - brankáře Sergeje Bobrovského a útočníka Artěmiho Panarana - nedošlo. Mnozí nechápou proč, když jim po sezoně končí smlouva a stejně odejdou. Fin však ani neměl v úmyslu oba současné lídry týmu pustit.

Mnozí odborníci i fanoušci nechápou a kroutí hlavou nad tím, proč se Columbus nezbavil při uzávěrce přestupů dvou hvězdných Rusů, když jim po sezoně stejně vyprší smlouva a novou podepsat nechtěli. Sergej Bobrovskij a Artěmi Panarin byli hodně lákavým zbožím v posledních minutách, nicméně potenciální zájemciza ně nenabídli zajímavé protihodnoty a tak oba zůstali u Blue Jackets.

Zraky se tak upíraly na generálního manažera klubu Fina Jarma Kekäläinena, na kterého všichni vzhlíželi s otázkou, proč tak učinil. "Nikdy jsem s nimi nechtěl obchodovat. Jsou to skvělí hráči, miluji oba," odvětil Kekäläinen na adresu hvězdných Rusů. "Nebyla žádná nabídka, která by nám teď nebo do budoucna dávala smysl," dodal jediný evropský generální manažer v zámořské NHL.

"Nechci přijít o ten luxus, když mám v sestavě dvojnásobného vítěze Vezinovy trofeje pro nejlepšího brankáře, tak chci využívat jeho služby, dokud můžu," hájil se Kekäläinen ohledně (ne)výměny Sergeje Bobrovského. K tomu má navíc k dispozici i hvězdu první velikosti Artěmiho Panarina. "Teď jsme získali ještě několik důležitých hráčů a i díky nim jsme silnější," zdůraznil finský manažer příchody Matta Duchenea a Ryana Dzingela z Ottawy či Adama McQuaida z New York Rangera a Keitha Kinkaida z New Jersey, který by měl nahradit v brance Bobrovského po jeho odchodu. Jeho tahy jasně ukázaly, že všechno směřuje pouze k letošním vyřazovacím bojům o Stanley Cup, do další budoucnosti nehleděl.

Jaro tedy Columbus přežije. S velkou pravděpodobností se dostane do play-off, ale co po něm. Vše nasvědčuje na potopu, až se všichni hráči rozprchnou a budou si hledat v létě pod statusem "volný" nové angažmá. "Dostal se do hodně obtížné situace, když se se dva jeho hvězdní hráči nechtěli zavázat k opětovnému podpisu", řekl na Kekäläinenovu adresu generální manažer Washingtonu Capitals Brian MacLellan.

Blue Jackets zbyly pro nadcházející sezonu jenom dvě volby při letošním draftu, pouze ve třetím a sedmém kole ze sedmi. Přijde tak o největší talenty, jež by mohly určitým způsobem zacelit mezery po odchodech hvězdných hráčů. Kekäläinen si však z toho hlavu nedělá. "Máme spoustu dobrých hráčů. V příštím roce budeme mít dobrý tým," byl si jist generální manažer Columbusu a poukazoval především na produktivní beky Zacha Werenského a Setha Jonese a útočníky Cama Atkinsona, kapitána Nicka Foligna či Pierra-Luca Duboise.

Columbusu však vážně hrozí, že by se z těžce vybojovaných předních pozic v Metropolitní divizi mohl vrátit na chvost, kde strávil celou dekádu po vstupu do NHL v jeho osmnáctileté historii. Primárním cílem je se letos zbavit nuly na kontě v počtu vyhraných sérií a dostat se ve Stanley Cupu co možná nejdál, až na samotný vrchol.