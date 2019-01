Překvapivá oslava. Pastrňáka srovnávají v zámoří s hvězdou NBA

Byl jedním z pilířů výhry Bostonu v zápase pod širým nebem. David Pastrňák si podmanil tzv. Winter Classic hokejové NHL a gólem a přihrávkou se podílel před rekordní návštěvou na výhře svého týmu nad Chicagem 4:2. Oslavou na první gól Medvědů v zápase zaskočil své spoluhráče.

Již tradičně na Nový rok se v zámořské NHL odehraje zápas pod širým nebem. Zápas na fotbalovém stadionu Notre Dame, kam dorazilo přes 75 tisíc lidí, ozdobil překvapivou oslavou David Pastrňák.

České eso zůstalo ve třinácté minutě zcela osamoceno před branko Chicaga a speciálně vyrobenou hokejkou překonalo brankáře Cama Warda v dresu soupeře. Parádně ho našel navrátilec do sestavy Bostonu Patrice Bergeron. ""S ním a jeho obranou, s jeho prací s holí, kterou dokáže tak často zablokovat nahrávku nebo získat puk zpátky, musí být člověk pořád připravený. Takže i na tohle jsem byl nachystaný. Puk se odrazil přímo ke mně a na chvíli jsem tam byl sám, tak jsem toho využil," popsal svou trefu Pastrňák.

Gól ve speciálním zápase však oslavil takovým způsobem, kterým zaskočil své spoluhráče, když po vstřelení branky začal mávat rukama a nohama jako pták křídly. Kolega z útočné formace Brad Marchand ho dokonce přirovnal k hvězdě NBA LeBronovi Jamesovi. "Trochu mě to zaskočilo. Nikdy předtím nic takového neudělal. Když se vám podaří skórovat v takovém utkání, můžete si dělat, co chcete. Pasta a LeBron si jsou velmi podobní," prohlásil Marchand.

Sám Pastrňák po zápase přiznal, že jeho oslava měla skutečně napodobit hvězdu NBA působící v Los Angeles Lakers, ačkoliv zámořští novináři přirovnávali jeho kousek spíše dalšímu hokejistovi v NHL Rusovi Jevgeniji Kuzněcovovi. Český útočník ale vše vyvrátil. "Kdepak, nepovedlo se mi to tak, jak jsem chtěl. Nechám si to na příště. Nechtěl jsem napodobit Kuzyho, zkoušel jsem LeBrona. Chtěl jsem si to vyzkoušet na ledě, ale moc se mi to nepovedlo," vysvětloval Pastrňák po zápase, který Boston vyhrál 4:2.

Nejproduktivnější Čech v NHL poté přidal ještě asistenci, čímž své konto zarovnal na kulatých 50 bodů (24+26). Jeho velkou show, kterou před rekordní návštěvou 76 126 diváky, sledovala i jeho maminka. Aktuálně se nachází na osmém místě tabulky produktivity.