Rána pro Zadinu, zranění se nelepší. Detroitu chybí i Hronek.

Hokejový útočník Filip Zadina z Detroitu se měl podle původních odhadů vrátit v těchto dnech po zranění nohy do sestavy Red Wings. Místo toho bude chybět minimálně ještě další dva až tři týdny. Nejbližší zápasy NHL se nebudou kvůli zdravotním potížím týkat ani jeho českého spoluhráče Filipa Hronka.

Dvacetiletý Zadina, šestka draftu z roku 2018, v této sezoně nasbíral v dresu Detroitu v 28 zápasech 15 bodů (8+7). V tom předposledním se ale 31. ledna zranil. I když následně absolvoval proti New York Rangers den poté i odvetu, zranění chodidla si vyžádalo třítýdenní rekonvalescenci, která se nyní ještě protáhne.

"Zadina je stále ještě dva až tři týdny vzdálený návratu. Určitě budeme mít všichni o něco lepší pocity, jakmile ho uvidíme zase zpátky na bruslích během tréninku, ale myslím, že k tomu bude potřeba ještě minimálně týden, pokud ne dva," řekl novinářům kouč Jeff Blashill po středečním tréninku.

Blashill také připustil, že pravděpodobně zpočátku podcenil vážnost zranění českého talentu. Zároveň ale zdůraznil, že během rehabilitace nenastaly žádné komplikace. "Cítím se dobře," ujistil Zadina. "Jen už se nudím, jak nemohu být na ledě. Ale musím být trpělivý. Lepší se to, což je nejdůležitější. A já věřím, že už budu brzo zpátky," řekl český útočník.

Red Wings počítají s tím, že po uzdravení mu dají ve zbytku sezony, která skončí pro slavný klub již po základní části, šanci opět prokázat kvality. "Je tu s námi takřka každý den. Hned po tom zranění jsem s ním mluvil. Nikdo s tím nemůže nic dělat. I to je ale součást hokejového života. Je třeba to přečkat, a jakmile bude schopen se vrátit, musí se připravit nejlépe, jak to jen půjde," uvedl Blashill.

V nedělním duelu na ledě Pittsburghu přišli navíc Red Wings o svého nejvytíženějšího hráče Hronka. Dvaadvacetiletého obránce trefil ve druhé třetině prudce vystřeleným pukem švédský protihráč Marcus Pettersson. Hronka zasáhl kotouč z boku do hlavy, za asistence Anthonyho Manthy a Mikea Greena byl schopen odjet z ledu, ale zamířil rovnou do kabiny a do hry už se nevrátil.

Hronek pak vynechal i úterní zápas Detroitu, v němž nejhorší celek ligy v této sezoně zdolal Montreal 4:3. A chybět bude podle všeho ještě nějakou dobu. "Všichni jste tu ránu viděli. Mohlo to být mnohem horší, ale zaplaťpánbůh to horší není. Předpokládám však, že Hronek bude mimo hru ještě i v pátek a v naděli," uvedl Blashill s výhledem k dalším zápasům, které čekají jeho svěřence na ledě New York Islanders a proti Calgary.