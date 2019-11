Rangers porazili lídra soutěže, Chytil skóroval

Útočník Filip Chytil připravil v NHL jeden gól New York Rangers, kteří doma porazili Washington 4:1. Český hokejista bodoval v pátém z posledních šesti zápasů, během nichž si připsal čtyři branky a dvě přihrávky. V druhém středečním utkání zvítězila Ottawa na ledě Montrealu 2:1 v prodloužení.

Washington, za který nastoupil k 200. zápasu v NHL Jakub Vrána, měl i smůlu. Nejlepší tým soutěže trefil v úvodní bezbrankové třetině třikrát tyč, přičemž jednou se rozezvučela po střele Michala Kempného. První dvě branky dal Arťom Panarin v přesilových hrách a po Chytilově přihrávce zakončil Pavel Bučněvič do prázdné branky na 3:0. Druhý a třetí gól od sebe dělilo 23 sekund.

"Gól tým povzbudí a dosud jsme vždy dokázali tuhle výhodu u soupeře eliminovat. Nenechali jsme si v takových situacích zápas utéct, když soupeř po gólu přitlačil. Ale tentokrát se to nestalo," mrzelo trenéra Washingtonu Todda Reirdena, jehož svěřenci také poprvé v sezoně inkasovali v zápase více než jednu branku v oslabení. "To byl rozhodující faktor. Několikrát jsme taky gólmana překonali, ale zastavila nás tyč. Byla to otázka centimetrů, zápas se mohl vyvíjet jinak," podotkl.

Poté, co Jevgenij Kuzněcov snížil, mohl přidat Chytil čtvrtý gól, ale jeho únik zastavil Braden Holtby. Zanedlouho pojistil výhru Rangers Brett Howden. "I když jsme vedli 3:0, věděli jsme, že dokážou dát tři rychlé góly. Líbilo se mi, jak hráči na jejich branku zareagovali," uvedl trenér Rangers Dave Quinn. "Podali jsme skvělý týmový výkon. Dobře jsme bránili, solidně chytal brankář. Něco jsme vymysleli i v útoku a dobré byly přesilovky i oslabení," dodal.

Hvězdný Lundqvist

Henrik Lundqvist zneškodnil 30 střel a 454. výhrou v kariéře se v historickém pořadí vyrovnal na pátém místě Curtisi Josephovi. Před ním je nyní Ed Belfour se 474 vítězstvími. Pronásleduje je ale také Marc-Andre Fleury z Vegas, který o den dříve vychytal 450. výhru.

"Je to pocta být v takové společnosti. Je tam mnoho úžasných gólmanů, spousta z nich mi byla inspirací, když jsem vyrůstal. V posledních dvou letech nepřibývají výhry tak rychle, ale bojuju. Moc to pro mě znamená, jsem na to hrdý," prohlásil sedmatřicetiletý Lundqvist.

Montreal se ujal v úvodu druhé třetiny vedení brankou Nicka Suzukiho, ale Jean-Gabriel Pageau v polovině utkání tečí vyrovnal. O čtvrté výhře Ottawy v posledních pěti zápasech rozhodl po 38 sekundách prodloužení Brady Tkachuk, který se v sólovém úniku prosadil střelou mezi betony Careyho Price.

"Nehráli jsme špatně, ale neproměňovali jsme šance," posteskl si trenér Montrealu Claude Julien. Jeho svěřenci přestříleli soupeře 36:24. "Když neproměňujete šance, dáváte soupeři možnost, aby se udržel v zápase. Je to frustrující, smolná prohra, ale rozhodně ne kvůli tomu, že bychom hráli špatně," dodal.