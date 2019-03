Řídil hru Bostonu. Pastrňák nasázel hattrick, přidal i asistence

Útočník David Pastrňák zařídil ve středečním utkání NHL třemi góly a dvěma asistencemi výhru hokejistů Bostonu 6:3 nad New York Rangers. Havířovský rodák si připsal pět bodů v utkání základní části poprvé v kariéře a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Druhou hvězdou se stal David Krejčí, který asistoval u dvou branek.

Pastrňák je prvním hráčem Bruins, který během jedné sezony nasázel tři hattricky, od ročníku 1993/94. Dvaadvacetiletý útočník je s 36 góly nejlepším českým střelcem v soutěži, i když přišel v únoru a březnu o 16 zápasů kvůli zranění palce na levé ruce. Pastrňák si od návratu připsal v pěti utkáních jedenáct bodů (5+6), přestože si stěžoval, že jeho výkony nejsou podle jeho představ.

Pastrňák se prosadil poprvé ve třetí minutě v přesilové hře ze své parkety v pravém kruhu, kdy rozvlnil síť střelou bez přípravy k bližší tyči. Znovu dostal Boston do vedení (2:1) v polovině zápasu po průniku Krejčího, po kterém Pastrňák skóroval do odkryté branky. Oba čeští útočníci vymysleli i gól na 3:1 a jejich akci zakončil Jake DeBrusk do prázdné branky.

Po snížení Rangers opět zasáhl Pastrňák, který v 53. minutě zkompletoval v přesilové hře hattrick a gól se podobal tomu, kterým otevřel skóre. Český útočník si připsal pátý bod v další početní výhodě, kdy jeho střílenou přihrávku usměrnil do branky Patrice Bergeron a zvýšil na 5:2. Pastrňák zažil produktivnější večer jen loni v úvodním kole play off proti Torontu, ve kterém přidal ke třem gólům i tři přihrávky.

Boston doma zvítězil po dvanácté za sebou a upevnil si druhé místo v Atlantické divizi před Torontem, které prohrálo na ledě Philadelphie 4:5 po nájezdech. Jednu branku vítězů vstřelil Radko Gudas, který gólem od modré čáry vyrovnal na 2:2. Jakub Voráček nebodoval a neuspěl ani ve druhém kole nájezdů. Zápas rozhodl v páté sérii Sean Couturier, který se v rozstřelu trefil jako jediný.

David Rittich kryl 21 střel, ale nezabránil domácí prohře Calgary 1:2 s Dallasem. Hosté překonali českého brankáře v přesilových hrách. Nejdříve se po krásné individuální akci prosadil Alexandr Radulov, který prokličkoval mezi třemi hráči a sólo zakončil střelou mezi betony. Po přihrávce Radka Faksy překonal zblízka bezmocného Ritticha Miro Heiskanen. Domácí už jen snížili v předposlední minutě.