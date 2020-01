Rittich nadále okouzluje zámoří. Ani další Češi se neztratili

Brankář David Rittich se stal v Torontu hlavním strůjcem výhry Calgary 2:1 po nájezdech, když chytil 35 střel a v rozstřelu všechny tři pokusy domácích. Jakub Vrána podpořil gólem vítězství Washingtonu 5:2 nad New Jersey. Michael Frolík se poprvé trefil v barvách Buffala, které i díky jeho gólu porazilo Dallas 4:1. Branka Martina Nečase neodvrátila prohru Caroliny 2:3 v Columbusu. David Pastrňák pomohl dvěma přihrávkami k výhře Bostonu 4:1 nad Pittsburghem.

Rittich byl vyhlášen hlavní hvězdou utkání. "Byl to skvělý zápas. Nepadlo hodně branek, ale oba týmy si vytvořily mnoho šancí a (Frederik) Andersen chytal také velmi dobře," řekl Rittich. "Těší mě, že se nám povedlo je ubránit, s tímhle jsme sem přijeli. Pět šest jejich hráčů může dát gól pokaždé, když mají puk. Nebylo to lehké. Teď jsem trochu unavený a nemůžu se dočkat, až budeme v letadle," dodal.

Toronto překonalo Ritticha pouze ve 49. minutě, kdy William Nylander usměrnil střílenou přihrávku Johna Tavarese do branky a vyrovnal. Český gólman ve zbytku zápasu ještě vytáhl úžasný zákrok vyrážečkou, kterou v přečíslení dva na jednoho zlikvidoval gólovou šanci Austona Matthewse. "To byl prvotřídní zákrok. Ze všech, které tady předvedl, se mi tento líbil nejvíce," prohlásil Derek Ryan, který tečí otevřel skóre.

Matthews nevyzrál na Ritticha ani v rozstřelu. "Musím před ním smeknout. Zejména na začátku zápasu a ve třetí třetině, kdy jsme měli opravdu hodně šancí, předvedl neuvěřitelné zákroky. Urvali jsme alespoň bod, ale klidně jsme mohli mít dva, nebýt jeho zásahů," uvedl Matthews, který pronásleduje v tabulce střelců Pastrňáka. Na českého útočníka ztrácí dva góly.

Rozstřel rozhodl Matthew Tkachuk. "Chtěli jsme ho (Ritticha) za jeho výkon odměnit výhrou," uvedl autor vítězné trefy. "Chytal fantasticky, jednoznačně byl naším nejlepším hráčem. Měl jsem v hlavě a jsem si jistý, že to měli stejné i ostatní, že musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom pro něj vyhráli," podotkl.

New Jersey snížilo ve Washingtonu z 0:3 na 2:3, poté ale domácí uklidnil čtvrtým gólem Vrána, který propasíroval střelou z mezikruží puk mezi betony Coryho Schneidera. Skóre uzavřel Alexandr Ovečkin, který tím zkompletoval hattrick. Ruský kanonýr v utkání vyrovnal rekord NHL, když ve všech ze svých prvních patnácti sezon v soutěži nasázel alespoň třicet branek. Stejný kousek před ním dokázal pouze Mike Gartner.

Ovečkin se zároveň v historické tabulce střelců přiblížil na rozdíl jedné branky elitní desítce, kterou uzavírá Mario Lemiuex s 690 zásahy. "Je to kanonýr. Má úžasnou střelu, umí ji používat. Je to pravděpodobně jeden z nejlepších střelců v historii NHL, dokazuje to každým rokem. A pořád má dost času, aby se stal úplně nejlepším," řekl Vrána na adresu čtyřiatřicetiletého Ovečkina.

Ruský útočník byl na začátku zápasu zasažen vysokou holí do tváře a po zásahu krvácel, ale rozhodčí si faulu nevšimli. "Vrátil se na střídačku trochu navztekaný a vždy hraje lépe, když je naštvaný. Potom dal dva rychlé góly a čekal na třetí," řekl Nicklas Bäckström k 25. hattricku Ovečkina v soutěži.

Frolík zvýšil v oslabení při power play Dallasu v 58. minutě na 3:1. Kladenský odchovanec trefil prázdnou branku z úhlu od pravého mantinelu. "Sice padl do prázdné, ale počítá se. Beru to," konstatoval Frolík. "Třetí třetinu jsme odehráli výborně. Velmi dobře jsme hráli ve středním pásmu a nutili je ke ztrátám. Hráli jsme s vysokým nasazením, jsou to důležité body," podotkl. V dresu poražených scházel ve druhém utkání za sebou Radek Faksa, který utrpěl na tréninku zranění v horní části těla.

Carolina v Columbusu upravila skóre na 1:1 a 2:2. V prvním případě vyrovnala díky Nečasovi, který v samostatném úniku překonal Elvise Merzlikinse střelou nad lapačku. Na trefu Nicka Foligna z 59. minuty už ale Hurricanes nenašli odpověď a Petr Mrázek, který chytil patnáct střel, si připsal čtvrtou prohru z posledních pěti startů.

Pittsburgh vedl už po 24 sekundách, když Dominik Simon krásně přenesl hru z pravé strany na levou a po jeho přihrávce udeřil Sidney Crosby. Boston ale ještě v úvodní třetině otočil na 2:1 a zbývající dvě branky přidal v závěrečné části po asistencích Pastrňáka. Havířovský rodák se ve druhém případě mohl sám zapsat mezi střelce při power play, ale nesobecky puk přihrál Bradu Marchandovi a daroval mu gól do prázdné branky.

Do utkání nezasáhl zraněný David Krejčí a ze střídačky Bostonu sledoval zápas brankář Daniel Vladař, jehož klub povolal do hlavního týmu na místo Tuukky Raska, který utrpěl otřes mozku. Dvaadvacetiletý gólman stále čeká na svůj první start v NHL.

"Vladař chytá na farmě velmi dobře, proto je taky tady. Budeme váhat s jeho nasazením do branky? Ne. Ale rozpis zápasů nám umožňuje použít Jara (Haláka) ve všech třech zápasech (před Utkáním hvězd). Měl by být čerstvý," nastínil trenér Bostonu Bruce Cassidy.

Trenér Peter DeBoer, kteý nahradil odvolaného Gerarda Gallanta, má za sebou úspěšný debut na lavičce Vegas. Golden Knights pod jeho vedením vyhráli v Ottawě 4:2.