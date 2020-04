Rittich prožil v Calgary rok jako na houpačce.

Hokejový brankář David Rittich prožil s Calgary v dosud odehrané části sezony NHL vzestupy, ale i pády. Tým Flames před jejím pozastavením balancoval na postupové hraně v Západní konferenci, kterou se mu přitom před rokem podařilo zvládnout ze všech nejlépe. Sedmadvacetiletý jihlavský rodák ale věří, že i takové zkušenosti se mu mohou v další kariéře hodit.

"Je pravda, že ta sezona byla jak na houpačce, zajímavá. A to nejen pro mě, ale i pro celý tým. Mně přinesla hodně nových zkušeností a myslím, že mi může jen pomoct, čím jsem si v té sezoně prošel," řekl během videokonference s novináři Rittich, jenž v pozici brankářské jedničky mužstva nastoupil do 48 ze 70 zápasů.

Flames řešili hned v první fázi sezony průšvih kouče Billa Peterse, jehož rasistické urážky z minulosti stály místo na střídačce. Nahradil ho asistent Geoff Ward. Tým střídal lepší chvilky s horšími, občas chybovali i gólmani. "Bylo tam hrozně moc věcí, co se stalo. Na ledě nám to neklapalo tak, jak tomu bylo v minulém ročníku. Měli jsme určité problémy, které buď nebyly v minulé sezoně tolik vidět, nebo se to schovalo tím, že jsme dávali spoustu gólů," vyprávěl Rittich.

Poté co odešel jeho zkušenější kolega z předchozích dvou sezon Mike Smith, vytvořil dvojici s nově příchozím Camem Talbotem. A také s ním našel velmi rychle společnou řeč.

"Ten vztah funguje výborně. Měl jsem z toho určité obavy, i když jsem měl samozřejmě informace od českých kluků, že je to super kluk. Ale nikdy nevíte, co přesně čekat. My jsme si však sedli od prvního dne. Jsme docela stejné povahy, takže jsem byl moc rád, že mám takového parťáka. Za mě super volba a jen doufám, že zůstaneme spolu i na příští rok a budeme spolu válčit," přál si Rittich, jenž loni podepsal dvouletou smlouvu, zatímco Talbot pouze jednoletou.

Nebyl problém, že Rittich chytal častěji než kanadský konkurent? "To ne, jen jak jsem chytal ze začátku hodně, tak potom v průběhu sezony nasazovali více Cama i proto, abych byl čerstvý do play off. Nesl jsem to pak naopak trochu blbě já, ale to jen proto, že bych byl nejraději v brance furt. A co nejvíc se tak snažil pomoci klukům," vysvětil Rittich.

V kontaktu zůstal i se Smithem, který zamířil k obrovskému rivalovi Flames do Edmontonu. "Občas si napíšeme, ale samozřejmě už to není takové, jak to bylo, když jsme byli spoluhráči. Pochopitelně se to trošku změní, ale v kontaktu jsme. Poptáme se, jak se kdo má, co rodina, jak se cítíme na ledě a podobně. Ale nic velikého. Nijak neprovokuju, ty vztahy mezi oběma kluby už jsou tak dost napjaté," přiznal Rittich.

V "Bitvě o Albertu" dělali Flames svým fanouškům radost. Z vyhrocených soubojů během sezony třikrát slavili výhru, sérii přetrhl až domácí debakl 3:8 zkraje února. "Ty zápasy jsou super. K derby patří, když je to vypjaté a jsou tam i nějaké potyčky. Jsou to takové play off zápasy, přijde mi, že se jede na krev, i když jde o základní část. Je to super pro nás i pro diváky, lidi si to moc užívají," všiml si Rittich.

Velkou ztrátou pro něho byla výměna útočníka Michaela Frolíka do Buffala. "Od začátku, co jsem byl zámoří, tak jsem měl vždy v týmu Čecha, teď se mi ta situace změnila. Frolda je fantastickej kluk, který mě toho hodně naučil. A já ho samozřejmě postrádal. Už jen to, že nemáte možnost popovídat si v kabině v češtině," litoval Rittich.

Velmi příjemnou novinkou pro něho byla naopak premiérová účast v All Star Game, kam byl pozván jako náhrada za zraněného Darcyho Kuempera z Arizony. Výběru Pacifické divize pak pomohl k triumfu.

"Samozřejmě super zkušenost a moc jsem si to užil. Já to ale beru spíš jako odměnu za ty výkony. Těžko říct, jestli tohle byl ten můj vrchol v sezoně. Pro mě během ní bylo nejlepší to, že mi kluci věřili a chtěli, abych za nimi chytal, což tomu všemu hrozně pomohlo, abych zrovna já byl na All Star Game," uvedl Rittich.

Při pandemii koronaviru a opatřeních, které ji provází, se vrátil domů do Jihlavy. Pokud by se už nerozběhla NHL a nedohrála se tato sezona, mohl by teoreticky s reprezentací koncem srpna na České hry v Brně.

"Já byl pro letošek k reprezentaci hodně přikloněný, kdyby nám to nevyšlo s Flames ve Stanley Cupu. Nevím však, co a jak bude případně možné. Jsem pod smlouvou a všechno by záviselo na povolení klubu. Takže teď bych se k tomu nechtěl vyjadřovat. Byl bych hlavně rád, abychom už zase hráli, lidi byli zdraví a všechno bylo v normálu," uzavřel Rittich.