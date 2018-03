Rittich vychytal Calgary výhru v Ottawě, inkasoval pouze jednou

Gólman David Rittich v pátečním utkání NHL inkasoval podruhé za sebou pouze gól a 29 zákroky přispěl k výhře hokejistů Calgary 2:1 v Ottawě. Jedinou branku obdržel z trestného střílení. Flames po čtyřech porážkách v řadě uspěli ve druhém zápase po sobě a na Los Angeles, které drží druhou divokou kartu zaručující účast v play-off, ztrácí bod. Kings však odehráli o dva duely méně.

Calgary šlo do vedení v páté minutě, kdy po tlaku v útočném pásmu centr Sam Bennett bekhendem dorazil vlastní střelu za brankáře Mikea Condona. Díky Rittichovi a Condonovi, který zastavil 35 pokusů Flames a byl vyhlášen druhou hvězdou večera, platil stav 1:0 až do 52. minuty. Rittich se nejvýrazněji vyznamenal ve druhé třetině. V přesilové hře Calgary se Ottawa dostala do přečíslení, ale zakončení Mariána Gáboríka jihlavský rodák zneškodnil betonem.

Vítězný gól vstřelil Matt Stajan. Senators se vrátili do hry poté, co o 73 vteřin později útočník Jean-Gabriel Pageau proměnil trestné střílení střelou mezi Rittichovy betony. "Čisté konto mě nezajímá, hlavní jsou dva body, které jsou teď důležitější," řekl Rittich, který byl také v předchozím zápase v Buffalu (5:1) blízko první nule v kariéře, ale osmnáct sekund před koncem inkasoval.

Kontaktní branka domácí nakopla, ale přišla pozdě. "Nemůžete začít hrát v posledních pěti minutách, takhle to nefunguje," konstatoval kapitán Senators Erik Karlsson.

Pageau mohl dokonce vyrovnat, ale tentokrát byl úspěšnější Rittich, který se v brankovišti roztáhl a jeho bekhendovou kličku betonem překazil. "Ohromně důležitý zákrok, skvěle ho načasoval," vyzdvihl Rittichovu reakci trenér Flames Glen Gulutzan. "Postavil se na hlavu. V posledních dvou zápasech předvedl skvělé výkony. Takový gólman vám dodá hodně sebedůvěry," přidal se s pochvalou Bennett, první hvězda souboje.

Calgary v každém ze tří venkovních zápasů vytěžilo alespoň bod (v Pittsburghu prohrálo 3:4 v prodloužení) a nyní se třikrát představí před vlastními fanoušky.

Dallas se do konce sezony bude muset obejít bez Martina Hanzala, kterého čeká operace zad. Do sestavy Stars se naopak po dvouzápasové absenci zaviněné poraněním nohy vrátil útočník Radek Faksa a s týmem slavil vítězství 2:1 nad Anaheimem. Dallas od 18. minuty prohrával, ale v závěrečné dvacetiminutovce výsledek otočil. Útočník Ducks Ondřej Kaše, se 17 brankami druhý nejlepší střelec týmu, čeká na zásah devět zápasů.

Columbus díky dvěma trefám obránce Setha Jonese porazil Detroit 3:2 a zvítězil počtvrté v řadě, naopak Red Wings utrpěli šestou prohru za sebou.