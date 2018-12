Rittich vychytal Calgary výhru ve Winnipegu a byl hvězdou večera

Gólman David Rittich se zaskvěl ve čtvrtečním utkání NHL 35 zákroky, kterými dotáhl hokejisty Calgary k výhře 4:1 ve Winnipegu. Jihlavský odchovanec byl vyhlášen první hvězdou večera. Hattrickem se blýskl v dresu Flames útočník Johnny Gaudreau.

Brankář Petr Mrázek zneškodnil 30 střel, ale Carolina na ledě Washingtonu prohrála 1:3. Poslední gól vstřelili Capitals do prázdné branky.

Zachytal si i Michal Neuvirth z Philadelphie, která podlehla Tampě Bay 5:6 v prodloužení. V dresu poražených Flyers asistovali obránce Radko Gudas a útočník Jakub Voráček. Ofenzivní duo Lightning Nikita Kučerov a Steven Stamkos posbíralo po čtyřech bodech.

Nahrávku si u vítězné trefy Dallasu připsal střední útočník Radek Faksa. Nejvýrazněji se na triumfu Stars 2:0 v Nashvillu podílel gólman Anton Chudobin, jenž zastavil 49 střel.Útočník Tomáš Hertl zpečetil gólem do prázdné branky výhru San Jose 4:2 nad Anaheimem. Slávistický odchovanec se prosadil podruhé za sebou.

Rittich inkasoval pouze z hole centra Adama Lowryho, který zachytil špatnou rozehrávku útočníka Alaina Quinea a rychlou střelou k tyči srovnal v 38. minutě na 1:1. Jenže o 54 sekund později vrátil Gaudreau vedení na stranu Flames. Jeho druhá trefa v zápase se ukázala jako rozdílová.

Vyrovnat mohl v 49. minutě útočník Bryan Little, ale Rittich se vytasil s nejlepším zákrokem večera. Bek Dustin Byfuglien nahrál Littleovi před branku, ale opora Flames zlikvidovala jeho pohotové zakončení výstavním rozštěpem. "Velmi dobře čte hru a hodně dobře je na tom fyzicky, navíc i skvěle bruslí, díky čemuž se pohybuje do stran. Je to mladý kluk, který si říká o více příležitostí," prohlásil trenér kanadského celku Bill Peters.

S chválou přispěchal také Gaudreau. "Ritter chytal naprosto neskutečně. Předvedl spoustu skvělých zákroků, kterými nás udržel ve hře. Klidně to po dvou třetinách mohlo být 2:2 nebo 3:2. Hrál neuvěřitelně a dovedl nás k vítězství," uvedl pětadvacetiletý Američan, který gólem do prázdné branky završil čtvrtý hattrick v kariéře. U všech zásahů mu asistoval Sean Monahan.

Rittich ocenil práci obránců. "Každý z nich zblokoval tři čtyři střely, takže jsem to měl snazší," těšilo šestadvacetiletého gólmana, který si připsal dvanáctou výhru v sezoně. Calgary uspělo v souboji dvou nejlepších mužstev Západní konference po sérii tří proher a je v čele Pacifické divize