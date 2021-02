Rittich vychytal Toronto, Palát gólem a asistencí pomohl Tampě

Brankář David Rittich pochytal všech 34 střel a dovedl hokejisty Calgary k vítězství na ledě nejlepšího týmu NHL Toronta 3:0. Jihlavský odchovanec si připsal čtvrté čisté konto v kariéře v zámořské soutěži a první v této sezoně. V zápase Caroliny s Tampou Bay bodovali tři čeští hráči. Ondřej Palát pomohl Tampě gólem a asistencí k výhře 4:2. U jeho trefy asistoval obránce Jan Rutta, v dresu Hurricanes Martin Nečas nahrál Jesperu Fastovi na první branku utkání.

Rittich počtvrté v sezoně nastoupil od začátku utkání a v brance Calgary předvedl výborný výkon. Torontu, které je společně s Edmontonem nejproduktivnějším týmem celé soutěže, nedovolil ani jeden gól a slavil první výhru v ročníku. Na českého brankáře nevyzrál ani nejlepší střelec ligy Auston Matthews, který bodoval v předchozích šestnácti duelech.

Gólman, který do NHL odešel z Mladé Boleslavi, dostal příležitost v základní sestavě i díky zranění týmové jedničky Jacoba Markströma. Flames o zdravotních problémech švédského brankáře informovali krátce před začátkem utkání. "Věděl jsem, že existuje šance, že bych mohl chytat. Už od včerejška jsem se tedy připravoval, jako kdybych měl do zápasu nastoupit," komentoval Rittich předzápasovou změnu v brankovišti.

Hlavně ve druhé třetině přežil Rittich několik těžkých situací. Poradil si se samostatným únikem Ilji Michejeva, lapačkou zlikvidoval střelu Jasona Spezzy po přečíslení dvou na jednoho a přečkal i více než minutu a půl dlouhé dvojnásobné oslabení. "Tým v obraně odvedl výbornou práci. Kluci mi pomohli s odraženými puky a zblokovali spoustu střel," řekl český brankář, který jako první gólman Calgary od roku 1977 vychytal v Torontu čisté konto.

"David byl neuvěřitelný. Chytal sebevědomě a klidně, to je přesně to, co od brankáře chcete. Jeho výkon můžu hodnotit jen v superlativech," pochválil jihlavského odchovance autor druhé branky Flames Matthew Tkachuk. Třiadvacetiletý kanadský útočník vstřelil stý gól v NHL.

Calgary protrhlo sérii tří proher a na dva body se přiblížilo čtvrtému místu v Severní divizi. Toronto po třech výhrách nebodovalo.

Tampa ukončila sérii šesti zápasů Hurricanes se ziskem minimálně jednoho bodu. Carolina, které stále chybí zraněná brankářská jednička Petr Mrázek, po první třetině vedla zásluhou Fasta, Tampa ale skóre otočila. Nejprve po Palátově asistenci srovnal v přesilové hře Steven Stamkos a za dalších pět minut se trefil i Victor Hedman.

Fast druhou brankou v utkání srovnal, víc ale Carolina nezvládla. "Samozřejmě, že jsem chtěl vyhrát, když se mi povedlo vstřelit gól. Dnes se to ale nepovedlo. Jsem rád alespoň za to, že se zlepšuje moje výkonnost. Pomalu se dostávám tam, kam bych chtěl," řekl švédský útočník.

Ve 49. minutě rozhodl zápas kuriózní trefou Palát. Rutta při střele od modré čáry zlomil hokejku, puk si ale našel český útočník, který jej i s pomocí brusle obránce Bradyho Skjeie dopravil za brankáře Jamese Reimera. Skóre uzavřel ranou do prázdné branky Alexander Killorn.

"Před zápasem jsme si říkali, že musíme více střílet a jít tvrdě do brankoviště. Prostě to gólmanovi ztížit. Myslím, že se nám to povedlo. Vytvořili jsme si šance a díky tlaku jsme je dokázali proměnit," řekl Palát, se sedmi góly druhý nejlepší český střelec v soutěži.

Lídr Centrální divize Florida porazila Dallas 3:1. Finalistům posledního Stanley Cupu nepomohlo na ledě soupeře ani 49 zásahů brankáře Antona Chudobina. Vítěznou branku Panthers vstřelil v 39. minutě Keith Yandle. Obránce Floridy Radko Gudas, ani útočník Dallasu Radek Faksa se neprosadili.

Stars kvůli extrémní sněhové bouři, která zanechala stovky tisíc lidí v Texasu bez elektřiny, odložili čtyři domácí utkání a po desetidenní pauze na Panthers nestačili. Soupeř vyprodukoval více než dvojnásobek střel a potvrdil postavení v tabulce.

"Je mi líto Antona (Chudobina). Předvedl opravdu fascinující výkon. Kdyby chytal kdokoli jiný, mohlo to dnes skončit 8:1, zatímco on inkasoval pouze dvakrát," ocenil ruského brankáře trenér Dallasu Rick Bowness. Poslední gól domácí vstřelili při power play soupeře.

San Jose s Tomášem Hertlem podlehlo Minnesotě 2:6. Český útočník za více než 18 odehraných minut nebodoval a připsal si dva záporné body do tabulky plus/minus.

V dalších zápasech Západní divize čeští hokejisté nenastoupili. Reprízu sobotního duelu pod širým nebem zvládl lépe tým Vegas, který porazil Colorado 3:0. Útočník Golden Knights Tomáš Nosek a brankář Avalanche Pavel Francouz jsou stále mimo hru; Nosek s koronavirem, Francouz je zraněný.

Los Angeles Kings bez zraněného Martina Frka zvítězili v St. Louis také 3:0. Brankář Jonathan Quick zklividoval všech 31 střel, připsal si 54. nulu v kariéře a jeho tým vyhrál popáté v řadě.