Šance pro Nečase? Rask se pořezal při vaření a musel na operaci

Nebezpečí číhá všude. Tato slova si asi musel říkat hokejista Victor Rask, když se mu přihodilo kuriózní zranění. Švédsky centr Caroliny Hurricanes se při vaření pořezal nožem a musel se podrobit operaci. Jak dlouho bude mimo hru zatím není známo. Naskytne se tak šance pro Martina Nečase?

Již za necelé tři týdny začíná základní část NHL. Jednotlivé týmy dávají pomalu dohromady finální soupisku, se kterou začátkem října vyjedou na led a pokusí se uspět v nejslavnější hokejové lize světa. Tréninkový kemp začal také pro Carolinu, která první přípravné utkání odehraje 19. září proti Tampě Bay.

Nepříjemnou situaci však musí řešit management klubu. Velmi netradiční zranění se přihodilo švédskému šikovnému centrovi Victoru Raskovi, který si při vaření pořezal prsteníček a malíček na pravé ruce. Hráč dokonce musel na operaci. Dobu jeho absence klub nezveřejnil.

Dosti netradičním způsobem se tak otevřela cesta pro Martina Nečase. Český talent je totiž také centr a díky absenci pětadvacetiletého Švéda by se mohl v hierarchii posunout o level výš. Hodně napoví právě přípravné zápasy, kde by centr, který loni patřil do mistrovského kádru Komety Brno, měl dostat příležitost zahrát si v prvních dvou lajnách.

"Důvod, proč jsme tady (na tréninkovém kempu) je jasný. Každý chce udělat NHL a ukázat to nejlepší, co v něm je," prohlásil devatenáctiletý Nečas pro klubovou televizi.

Nyní ho čeká s jeho spoluhráči šest přípravných utkání. Jestli se objeví v sestavě 5. října proti New York Islanders v prvním zápase sezony NHL, se teprve uvidí.