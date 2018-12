Šimek zažil debut, Jaškin a Kaše dvakrát asistovali

Hokejový obránce Radim Šimek si v neděli odbyl vítězný debut v NHL. Jeho San Jose vyhrálo 3:1 na ledě Montrealu a ukončilo sérii čtyř porážek. Extraligový šampion z roku 2016 Šimek v předchozích 27 zápasech plnil roli náhradníka a při premiéře v zámořské soutěži strávil na ledě 13 minut a 19 sekund. Sice nebodoval, ale byl u třetí branky Sharks, takže si připsal kladný bod do hodnocení plus/minus.

Gólman Petr Mrázek se po vyléčení zranění v dolní části těla poprvé od 2. listopadu postavil do branky Caroliny, ale ani jeho 33 zákroků nezabránilo prohře Hurricanes 0:2 s Los Angeles. Odchovanec Vítkovic držel čisté konto až do 58. minuty, kdy ho překonal zadák Alec Martinez. Pojišťovací trefu přidali Kings do prázdné branky. Mrázek byl vyhlášen druhou hvězdou večera.

"Měli jsme na dosah prodloužení. Nepředvedli jsme špatný výkon, ale nestačilo to," litoval Mrázek. Měl radost ze čtyř ubráněných oslabení. "Hráli jsme v nich dost ostře. Díky klukům, kteří odstrkovali soupeře z brankoviště, jsem viděl puk," dodal šestadvacetiletý brankář.

Od kouče Roda Brind'Amoura si vysloužil pochvalu. "V první části nás podržel a předvedl několik důležitých zákroků," podotkl osmačtyřicetiletý Kanaďan. "Chytal ohromně. Působil nadšeně. Soustředil se a dobře četl puk i hru," přidal se se slovy chvály kapitán Hurricanes Justin Williams.

Šimek se stal pátým Čechem, který se v tomto ročníku dočkal v nejslavnější hokejové lize premiéry. Navázal na obránce Filipa Hronka a Libora Šuláka z Detroitu, Jakuba Zbořila z Bostonu a útočníka a svého spoluhráče Lukáše Radila. Premiérový start mu zpříjemnili spoluhráči, kteří ho nechali vyjet na led jako prvního a navíc mu dopřáli čestné kolečko.

Mladoboleslavský rodák nahradil v sestavě Joakima Ryana a v první obranné dvojici se představil po boku Brenta Burnse, jenž vstřelil gól a na další přihrál. Český bek ukázal i čistou hru do těla, když ve druhé třetině poslal ramenem útočníka Kennyho Agostina na hrazení.

Trenéra San Jose Petera DeBoera Šimkův výkon nadchl. "Na kluka, který první dva měsíce jen seděl a trénoval, hrál fenomenálně," řekl kanadský kouč. Útočníci kalifornského celku Tomáš Hertl a Lukáš Radil vyšli bodově naprázdno.

Šestadvacetiletý Šimek, jenž nebyl nikdy draftován, prokázal na cestě za debutem v NHL velkou trpělivost. Se San Jose totiž v květnu 2017 podepsal roční kontrakt, ale uplynulou sezonu strávil v týmu San Jose Barracuda v nižší AHL, kde v 67 utkáních základní části zaznamenal 27 bodů za sedm gólů a 20 nahrávek. Přestože se mu nepovedlo prosadit do prvního mužstva, vysloužil si od Sharks nový dvouletý kontrakt. Před soubojem s Canadiens si ale naposledy zahrál 26. září v přípravném duelu proti Calgary.

Sharks měli kvůli neuspokojivým výsledkům v neděli ráno týmovou poradu, které se vedle DeBoera zúčastnil i generální manažer Doug Wilson. "Řekli jsme si, že se z toho vyhrabeme, protože máme tým, který má na to vítězit. K úspěchu potřebujeme, aby všichni přiložili ruku k dílu, a to se nám dneska povedlo," prohlásil útočník Logan Couture.

Čtyřiceti zákroky pomohl k úspěchu brankář Martin Jones. "Hráli jsme mnohem lépe. Sice jsme prohráli na střely (29:41), ale nedovolili jsme jim žádná přečíslení, která nám v předchozích duelech ubližovala," uvedl osmadvacetiletý Kanaďan.

Útočník Ondřej Kaše přispěl dvěma nahrávkami k velkolepému obratu Anaheimu ve Washingtonu z 1:5 na 6:5. Za Capitals, kteří prohráli po sedmi utkáních, zaznamenal stejnou bilanci útočník Dmitrij Jaškin.

Ducks uspěli počtvrté v řadě a jako teprve 19. mužstvu v dějinách soutěže se jim povedlo ve venkovním zápase smazat čtyřgólovou ztrátu a otočit skóre v základní hrací době. Naposledy se stejný počin povedl Coloradu v březnu 1999 proti Floridě.

Ryan Miller 374. výhrou vyrovnal v historickém pořadí amerických brankářů Johna Vanbiesbroucka. "Hodně se o tom na konci minulé sezony mluvilo. Snažil jsem se toho dosáhnout co nejdříve ze dvou důvodů - jednak to pomůže týmu uspět a zadruhé se to už nebude řešit," řekl osmatřicetiletý držitel olympijského stříbra z Vancouveru.

Zvrat předvedl také Winnipeg, jenž po dvou třetinách prohrával s New York Rangers 0:3, ale ve třetí třetině vyrovnal a v samostatných nájezdech rozhodl o třetím vítězství po sobě. Utkání předcházel slavnostní ceremoniál, během nějž Rangers vyřadili dres bývalého útočníka a kapitána Vica Hadfielda s číslem 11.

Hadfield se do klubové historie zapsal tím, že v ročníku 1971/1972 jako první pokořil hranici 50 branek. Od té doby se to povedlo jen Adamu Gravesovi (52 gólů v sezoně 1993/1994) a rekordmanovi Jaromíru Jágrovi (54 gólů v ročníku 2005/2006).

Calgary zdolalo Chicago 3:2. Gólman vítězných Flames David Rittich zůstal na střídačce, jeho spoluhráč Michael Frolík vynechal kvůli zranění v dolní části těla šestý duel v řadě.

Lídr kanadského bodování Mikko Rantanen se dvěma přihrávkami podepsal pod výhru Colorada 2:0 nad Detroitem. Finský útočník bodoval v osmém duelu za sebou a na kontě má 45 bodů. O dva body pozadu je jeho parťák z útoku Nathan MacKinnon, který si proti Red Wings připsal gól a asistenci.