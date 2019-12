Simon pomohl k výhře Pittsburghu nad Ottawou

Útočník Dominik Simon přispěl v jediném pondělním utkání NHL čtvrtým gólem v sezoně k výhře Pittsburghu 5:2 nad Ottawou. Hlavním hrdinou se stal Jevgenij Malkin, který vstřelil dvě branky a na jednu přihrál. Jake Guentzel zaznamenal bilanci 1+2.

"Nebyli jsme schopni uhlídat jejich elitní hráče. Nebránili jsme dobře v našem pásmu, pouštěli jsme je do mnoha přečíslení a Malkin si nás vychutnal," prohlásil trenér Ottawy D.J. Smith. "Je to pravděpodobně nejlépe trénovaný tým. Hrají zodpovědně, dodržují systém a základní věci. Dobře brání, jsou trpěliví, a jakmile máte výpadek, využijí toho," řekl o soupeři ottawský obránce Mark Borowiecki.

Malkin už po 27 sekundách hry otevřel skóre z přečíslení dva na jednoho a ve dvanácté minutě zvýšil Simon. Pražský rodák si najel do předbrankového prostoru, a i když byl pod tlakem obránce, překonal bekhendem gólmana Marcuse Högberga.

Ottawa ve druhé třetině dvakrát snížila trefami Nicka Paula, ale Pittsburghu vždy rychle vrátili dvoubrankový náskok Malkin a Patric Hörnqvist. Výhru pojistil Guentzel, který ale při zakončení upadl po kontaktu s Thomasem Chabotem, hlavou narazil do mantinelu a odstoupil z utkání.

"Vypadalo to děsivě. Tyhlety pády na mantinel jsou vždy nebezpečné. Více o jeho zdravotnímu stavu budeme vědět v úterý," řekl trenér Pittsburghu Mike Sullivan. "Doufám, že nám nebude chybět dlouho. Nevypadalo to hezky, ale každý chápe, že i takový je hokej. Je to těžké. Musím hrát lépe, pokud bude Jake příště chybět," dodal Malkin.

Právě ruský útočník je tahounem Pittsburghu při zranění Sidneyho Crosbyho, který podstoupil v úvodu listopadu operaci. Malkin při absenci kapitána nasbíral 32 bodů (11+21) ve dvaceti utkáních a má velký podíl na tom, že jsou Penguins třetí ve Východní konferenci.

"Svěřili jsme mu klíčovou roli a zareagoval správně. Je dominantním hráčem v každém zápase. Přesně tohle jsme od něho za daných okolností potřebovali," řekl Sullivan. "Cítím, že mě tým potřebuje a snažím se mu pomoct k výhrám. Odehráli jsme výborný zápas proti těžkému soupeři. Bojovali jsme a proměňovali šance," uvedl Malkin.

Pittsburghu se také vyplácí sázka na gólmana Tristana Jarryho, který vede ligové statistiky v procentuální úspěšnosti zásahů (93,8) a jako jediný má průměr inkasovaných branek pod dvě (1,88). Tentokrát Jarry zneškodnil 24 střel a připsal si šestou výhru v řadě.