Simon skóroval v NHL po roce a půl a přispěl gólem k výhře Pittsburghu

Hokejový útočník Dominik Simon přispěl v úvodním utkání nové sezony NHL jedním gólem k výhře Pittsburghu 6:2 na ledě obhájce Stanleyova poháru Tampy Bay a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Nováček soutěže Seattle při premiéře v zámořské soutěži prohrál 3:4 ve Vegas.

Pittsburgh udeřil po bezbrankové úvodní třetině dvakrát na začátku té druhé zásluhou Dantona Heinena a Briana Boylea, který se v NHL představil po čtrnáctiměsíční pauze. Simon v 52. minutě zvýšil na 3:0, poté co jeho nahození od pravého mantinelu prošlo brankáři Andreji Vasilevskému, který měl zakrytý výhled, mezi betony.

Český útočník, který v minulé sezoně v jedenácti zápasech za Calgary nebodoval, skóroval poprvé od začátku loňského února. "Byl to úžasný pocit. Měl jsem štěstí, že už v přípravných zápasech jsem dal nějaké branky, to bylo také skvělé. Soutěžní utkání jsou ale o něčem jiném, jsem za ten gól vděčný," řekl Simon.

Divoký závěr byl důsledkem risku Tampy Bay, která se odhodlala ke hře bez gólmana už v 54. minutě. Obhájce sice snížil na 1:3 a 2:4, ale také třikrát inkasoval. Na výhře Pittsburghu, který hrál bez zraněných lídrů Sidneyho Crosbyho a Jevgenije Malkina, se podílelo šest různých střelců.

"Všichni jsme cítili, že jsme velmi dobře připraveni. Věděli jsme, co máme na ledě dělat. Šlo jen o to, abychom to dodrželi a dělali správně. Myslím, že jsme si v tom vedli velmi dobře," pochvaloval si Simon. "Je to jen jeden zápas, ale dokázali jsme si, že můžeme hrát i proti takovému týmu dobře a že můžeme nad ním vyhrávat," podotkl.

Trenéra Tampy Bay Jona Coopera rozladil výkon týmu a řekl, že by byl výsledek stejný, i kdyby Pittsburgh postavil rezervní tým. "Převážně jsme jen pozorovali, co se okolo nás děje. Před zápasem jsme sledovali, jak ke stropu haly stoupá vlajka za vítězství ve Stanley Cupu, a potom jsme koukali i na jejich tým, jak si jde za výhrou. Byli lepší v každém aspektu hry a jen díky gólmanovi není výsledek ještě horší," konstatoval.

Seattlu vstup do soutěže nevyšel a po dvou gólech Maxe Paciorettyho a zásahu Jonathana Marchessaulta prohrával ve 27. minutě s Vegas už 0:3. Nováček se ale nepoložil a ve 48. minutě bylo vyrovnáno. Postarali se o to Ryan Donato, Jared McCann a Morgan Geekie.

Nerozhodný stav ale vydržel jen 35 sekund, poté se o vítězný gól Vegas postaral Chandler Stephenson. Puk sice do branky dostal bruslí, rozhodčí ale gól uznali, protože ani u videa se neprokázalo úmyslné kopnutí. Třemi přihrávkami se na vítězství podílel útočník Mark Stone.