Škarek se těší na Barzala. Vybojuje si místo na farmě Islanders?

Patří mezi největší české talenty v brankovišti. Loni byl draftován New Yorkem Islanders, ale do NHL se nepodíval, sezonu strávil ve Finsku. Letos má být vše jinak, loňské zámořské překvapení si vyžádalo mladého hokejového brankáře na farmu. Jakub Škarek má za sebou navíc také první přípravu s českou reprezentací, kterou si užil doma v Jihlavě.

Během šestidenního kempu si zachytal alespoň proti mateřské Dukle Jihlava. "Byť jsem byl nominovaný už v minulosti, tak to pro mě bylo první soustředění se seniorským nároďákem. Byl jsem za tu pozvánku velice rád. Mohl jsem se tady připravovat, a ještě navíc doma v Jihlavě. Vidět lidi, které přes rok normálně nevidím," pravil spokojeně.

"Kdyby v budoucnu pozvánka přišla znova, tak určitě, když budu moct, pojedu," prohlásil Škarek. Talentovaný strážce svatyně nejprve pomohl Jihlavě k postupu do extraligy v roce 2017, aby si ji o rok později také zachytal.

Po roce ale celek spadl znovu do první ligy. Škarek byl zvolen v draftu na solidním 72. místě, kde si jej vybral New York Islanders. Vedení Ostrovanů ho nechalo rok chytat ve Finsku, ale nyní s ním mají jiné plány.

"Budu se ještě týden připravovat tady a pak poletím na kemp. Tam se uvidí, jak to dopadne. Co mi řeknou, kde budu hrát. Sám to ještě nevím. Na mně je, abych tam přijel maximálně připravený a udělal tam maximum pro to, abych se o místo porval," vysvětloval devatenáctiletý brankář, co ho čeká v Severní Americe.

Buď si vybojuje místo na farmě v Bridgeportu, nebo poputuje do ECHL ve Worcesteru. "Všechno se bude odvíjet podle kempu. Tuším, že tam jsme se mnou čtyři gólmani na dvě místa na farmě, takže o ně proběhne nějaký boj. Chci se o to porvat," uvedl bojovně Škarek. Jeho soupeři budou Linus Söderström, Jared Coreau a Christopher Gibson.

Sám se na přípravu v zámoří moc těší. "Je dobré, že tam můžu vidět, jak se připravují hráči NHL, protože jsme ve stejném tréninkovém centru. Jen za tu zkušenost jsem rád, že na mě můžou střílet hráči jako Barzal a další. Udělám maximum pro dobrý výsledek," dodal na závěr.