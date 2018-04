Slavný bitkař z NHL unikl smrti, fanoušci ho vítali před nemocnicí

Lékaři mu diagnostikovali nevyléčitelnou chorobu, legendární bitkař z prestižní kanadsko-americké NHL Gino Odjick se ale nevzdal a rozhodl se svou nemoc porazit. Nyní se mu to po dlouhých třech letech podařilo a dokázal prakticky vstát z mrtvých. Při odchodu z nemocnice jej vítaly davy nadšených fanoušků.

Gino Odjick neměl nikdy lehký život. Když jako malý vyrůstal v indiánské rezervaci Maniwaki v Quebecu, čelil rasismu a šikaně. Těžký osud ho ale inspiroval k tomu, aby si jednoho dne splnil svůj velký sen. Už od útlého věku se toužil stát profesionálním hokejistou a zahrát si kanadsko-americkou NHL.

To se mu nakonec díky obrovské píli splnilo. Odjick byl v roce 1990 draftován slavným Vancouverem, jenž mu dal možnost vstoupit do srdcí sportovních fanoušků. V dresu Canucks nakonec odehrál dlouhých osm sezon, v sedmi z nich nastupoval po boku ruské hvězdy Pavla Bureho. Postupem času se dokonce stal jeho osobním ochráncem. Jakmile byl na ledě jakýkoliv problém, bojovný Gino ho vyřešil.

Pověst drsného bitkaře provázela Odjicka i v dalších třech týmech, v nichž po odchodu z Rogers Areny působil. Nakonec odehrál v nejslavnější lize světa celkem 605 zápasů, v nichž si připsal neuvěřitelných 2567 trestných minut. Když však bylo potřeba, dokázal svému mančaftu pomoci i v ofenzivě. V jeho statistikách je zaznamenáno 137 kanadských bodů.

Odjicka zasáhla těžká nemoc, zbývalo mu pár měsíců života

Drsný styl hokeje se ale nakonec stal levému křídlu osudným. Před třemi lety mu lékaři diagnostikovali ojedinělou a zároveň nevyléčitelnou nemoc v podobě primární systémové amyloidózy. Ta způsobila usazování bílkovin v několika orgánech včetně srdce. Dnes již sedmačtyřicetiletému bývalému hokejistovi zbývalo posledních pár měsíců života.

Když po šokující zprávě opouštěl nemocnici, trpěl. "Poslali mě z Vancouveru zpátky do Ottawy, abych byl u svých blízkých a mohl zemřít," uvedl v dopise na rozloučenou. V té době už bezvládně seděl na vozíku a málokdo by si vsadil na to, že nelítostnou nemoc dokáže porazit.

Odjick má ale povahy velkého bojovníka a díky experimentální léčbě, jíž podstoupil právě v domovské Ottawě, se mu zvýšila funkčnost srdce téměř o padesát procent. To mu nakonec zachránilo život. "Všechno zlé je pro něco dobré. Teď musím doufat, že nepřijdu o dalších 20 let života," uvedl.

Při opuštění nemocnice čekaly na legendárního drsňáka davy fanoušků, kteří mu přišli vzdát obdiv. Inspirující příběh se navíc dočká i filmového zpracování, Odjick totiž bude spolupracovat na chystaném hokejovém dokumentu Ice Guardians.