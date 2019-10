Sobotka pomohl asistencí k zisku bodu Buffala

Český hokejový útočník Vladimír Sobotka přispěl v pondělním utkání NHL asistencí k zisku bodu Buffala, které podlehlo Arizoně 2:3 po samostatných nájezdech. Sabres sice vedli v 11. minutě už 2:0, ale nakonec si připsali v šestém domácím vystoupení v sezoně první porážku. Poprvé po osmi zápasech vyšla naprázdno Florida, která prohrála ve Vancouveru 2:7.

Buffalo otevřelo skóre ve čtvrté minutě, kdy se po pouhých třech sekundách přesilové hry z levého kruhu trefil kapitán Jack Eichel a oslavil gólem 23. narozeniny.

Vedení Sabres zvýšil Jeff Skinner po spolupráci s Marcusem Johanssonem, druhou asistenci si připsal Sobotka. "Dostali jsme se do vedení, doma ale dvougólový náskok prostě nechcete ztratit. Příště musíme najít cestu k dalším brankám," řekl Eichel.

Pak trefil právě Eichel konstrukci arizonské branky, načež 70 sekund před koncem první části snížil Conor Garland, který prakticky z brankové čáry troufalým pokusem zaskočil domácího brankáře Cartera Huttona. Puk mezírkou u tyče propadl do branky. "V juniorce to bylo moje místo při přesilovkách, občas jsem takhle zakončoval. Většinou to nevyjde, ale když můžu, zkouším to," okomentoval svoji branku Garland.

Vyrovnání zařídil kuriózním přesilovkovým zásahem v závěru druhé třetiny Carl Söderberg. Jeho ránu z pravé strany Hutton vyrazil nad sebe a padající puk si potom zády srazil do branky. Třetí třetina ani následné prodloužení o vítězi nerozhodlo, byť v nastaveném čase hostům hned dvakrát pomohla horní tyč, která zastavila střely Sama Reinharta a Caseyho Mittelstadta.

"Popravdě jsme mohli být šťastní, že jsme to dotáhli až do prodloužení. V něm jsme zase zlepšili hru a sahali po výhře, měli jsme nějaké šance," uvedl kouč Buffala Ralph Krueger. V nájezdech se ale radovali hosté.

Brankář Darcy Kuemper vychytal všechny hráče Buffala, výhru Coyotes zařídil ve druhé sérii Nick Schmaltz, který jako jediný v rozstřelu uspěl. Sabres si získaným bodem upevnili první místo v lize, které vládnou o bod před Washingtonem.

Zápas Vancouveru s Floridou byl rozhodnutý už po dvaceti minutách. Domácí Canucks přivítali Panthers v úvodní třetině 15 střelami, z nichž pět skončilo v síti. Floridě nepomohlo ani střídání brankářů. Samuela Montembaulta v sedmé minutě vyhnal z brány Jake Virtanen a Canucks vedli už 3:0.

"Na začátku první třetiny to bylo o tři góly a my ještě pořádně nezačali hrát. Vracet se v této lize do zápasu je vždycky těžké, obzvlášť proti tomuto týmu," prohlásil kapitán Floridy Aleksander Barkov.

Krátce po nástupu Sergeje Bobrovského do brankoviště Floridy hosté snížili na 1:3 zásluhou Briana Boylea, ani ruský gólman ale náporu domácích neodolal dlouho. Už po třech minutách ho prostřelil J.T. Miller, pro něhož to byl jubilejní stý zásah v lize. V závěru první části skóroval i Josh Leivo.

"Upřímně, byl jsem natolik zabraný do zápasu, že jsem si to ani neuvědomil. Samozřejmě mě to ale těší," prohlásil po dosažení milníku Miller.

I Bobrovskij v brance vydržel jen několik minut a od začátku druhé části se mezi tyče vrátil Montembault. V minulém zápase si Vancouver nechal vedení 5:1 utéct a prohrál s Washingtonem 5:6 po samostatných nájezdech, tentokrát měl ale zápas ve své moci až do konce.

Mike Hoffman sice ve druhé třetině v přesilovce upravil skóre na 5:2, za domácí tým ale zvýšil druhým zásahem v utkání Miller a ve třetí třetině stanovil konečné skóre 7:2 Brock Boeser.

Nejvýrazněji se pod jednoznačný výsledek vedle autora dvou branek Millera podepsali třemi asistencemi Alexander Edler a Elias Pettersson. Alespoň jeden bod zaznamenalo všech dvanáct útočníků Vancouveru. Florida po osmi zápasech poprvé nebodovala a má druhý nejvyšší počet obdržených branek v lize.