Srdce hokejisty Bouwmeestera bude nově pod dohledem

Hokejista Jay Bouwmeester ze St. Louis podstoupil po srdeční příhodě v úterním zápasu NHL v Anaheimu operační zákrok. Lékaři umístili šestatřicetiletému kanadskému obránci do hrudníku kardioverter-defibrilátor, který bude hlídat jeho srdeční rytmus. Za několik dnů by měl být podle sdělení klubu z anaheimské nemocnice propuštěn a vrátit se do St. Louis.

Bouwmeester se v úterním utkání v Anaheimu zhroutil během první třetiny na střídačce. Na pomoc mu okamžitě přispěchaly lékařské týmy obou klubů. Záchranáři museli použít i defibrilátor, aby obnovili činnost srdce.

Při převozu do nemocnice už byl loňský vítěz Stanleyova poháru opět při vědomí a komunikoval. Zápas, z nějž bylo odehráno necelých 13 minut, zůstal nedohrán a vedení NHL pro něj najde nový termín.

Bouwmeester, olympijský vítěz z roku 2014, drží v NHL jednu z nejdelších sérií bez vynechaného zápasu: nastoupil k 737 utkáním v řadě.

Kardioverter-defibrilátor má v těle i nizozemský fotbalista Daley Blind, který se už po prosincové operaci srdce vrátil na hřiště. Reprezentační obránce odehrál ve středečním pohárovém utkání Ajaxu Amsterodam s Arnhemem jako střídající hráč zhruba 25 minut.